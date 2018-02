Varela: «Necesitamos quince millones para garantizar el pago del salario social» Pilar Varela, la consejera de Servicios y Derechos Sociales, durante su comparecencia en la Junta. / EFE La consejera reconoce que precisa el crédito extraordinario para pagar también las plazas de infancia y discapacidad y que tiene 3.200 casos de dependencia sin atender CHELO TUYA Gijón Martes, 27 febrero 2018, 02:58

«Tenemos a 3.200 personas con derecho a una ayuda a la dependencia a la que no se la damos porque no tenemos recursos. Eso es así». La consejera de Servicios y Derechos Sociales no puso paños calientes a la situación de prórroga presupuestaria que vive la región. «Necesitamos quince millones para garantizar el salario social», así como «otros cinco para poder pagar, en el último trimestre, las plazas de infancia y discapacidad que tenemos en los acuerdos marco con las entidades sin ánimo de lucro».

Unos recursos que venían contemplados, aseguró, «en nuestra propuesta presupuestaria», pese a que en sus cuentas el salario social costaría este año 120 millones, casi lo mismo que en 2017, cifra que, según le recordó el PP, «será sobradamente superada. Entre los casos pendientes y las revisiones, consejera sabe que llegará a los 140 millones», le dijo Matías Rodríguez Feito.

«Si el Gobierno del PP nos pagara los 52 millones que nos recortó para la atención a la dependencia y no dejara a Asturias sin 116 millones del crédito general, estaríamos mejor», le espetó Varela.

Insistió la consejera socialista en que «las nóminas del salario social estarán garantizadas», siempre que la Junta apruebe el crédito extraordinario global que ahora debaten los grupos. «Serán 111 millones de euros, de los que 15 serán para garantizar el salario social».

Una demanda que la portavoz de Ciudadanos, Diana Sánchez, calificó de «engañifa». Porque, en su opinión, «usted sabe que el salario social está garantizado, con los créditos extraordinarios, no entiendo que esta sea su prioridad y no otras».

Como, por ejemplo, «la contratación de personal para mejorar la gestión del salario social. Usted sigue hablando de números, cuando lo que se necesitan son personas», le reprochó la portavoz de Podemos. Rosa Espiño, como la portavoz de IU, Marta Pulgar, recordaron que la Junta le ha exigido en numerosas ocasiones «que mejore la gestión del salario social. Que se agilicen las altas y bajas en el sistema», a lo que Varela recordó que desde el 1 de enero «hay doce personas más trabajando en el departamento».

Registro de viviendas

También fueron unánimes todos los grupos, salvo el PSOE, en criticar la falta de concreción en las necesidades urgentes de la consejería. «Nos está avanzando que incluirá los 15 millones que necesita para el salario social en el primer crédito extraordinario que pedirá el Gobierno. Le digo que se permita votar por consejerías», le alertó el portavoz de Foro Pedro Leal.

Los grupos aprovecharon, también, para recordar que están pendientes las «leyes de servicios sociales y de infancia», y Podemos aprovechó para reclamar la anulación «del registro de viviendas, como ya le ha pedido Gijón», apuntó Espiño. «En el resto de concejos a todos les va bien», respondió Varela.