Santiago García Granda renueva convenios con universidades e instituciones chinas

Una delegación compuesta por el rector Santiago García Granda, el vicerrector de Extensión Universitaria y Proyección Internacional, Francisco José Borge, y la directora de área de Norteamérica y Resto del Mundo, María José Álvarez Faedo, llevó a cabo la semana pasada un viaje a China que sirvió para firmar y renovar convenios de colaboración con universidades e instituciones del gigante asiático, entre ellas, la Universidad Normal de Shandong, la Universidad de Xi'an Fanyi, la Xi'an University of Science and Technology y el Beijing Institute of Technology. Los convenios en vigor han favorecido un aumento progresivo del número de jóvenes chinos que acuden a Asturias a realizar cursos intensivos de español en la Casa de las Lenguas y acaban matriculándose en un máster.