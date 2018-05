Seis meses de retraso en las becas Severo Ochoa Viernes, 18 mayo 2018, 02:43

La Asamblea por el Futuro de la Investigación en Asturies critica el retraso que acumulan las becas Severo Ochoa. La convocatoria para estos contratos predoctorales se publicó en octubre, los aspirantes presentaron la documentación en noviembre y aún no están hechas las evaluaciones. El motivo, dice la consejería, es que la responsable, la ANECA, no ha podido al no haberse aprobado los Presupuestos Generales. Afean a Educación que no haya cambiado las bases para poder disfrutar de sus cuatro años de contrato pese a la demora.