Una Semana Santa con menos turistas y reservas pese al tirón de Gijón y Llanes

Los hoteles de Gijón y Llanes fueron el motor turístico regional la pasada Semana Santa. Sus crecimientos, de hasta el 280% en pernoctaciones para la oferta llanisca, o del 20% para la gijonesa, evitaron que Asturias cerrara un mes de marzo con pérdidas respecto a 2017, pero no salvaron la Semana Santa. Porque el tirón del primer periodo vacacional del año no fue suficiente para mejorar los resultados de la última celebrada en marzo, la de 2016. Una resta de más de 8.000 turistas y 21.000 reservas que tiene un claro protagonista: la hotelería ovetense. Perdió un 7% de clientes y un 2,7% de reservas.

Esas son algunas de las claves que incluye el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), el que presenta los resultados obtenidos por la hotelería española el mes pasado. En él se dice que por los hoteles asturianos pasaron en marzo 113.480 personas, que realizaron 219.513 reservas. Un 19 y un 30% más que el año pasado. Sin embargo, respecto al último año en que la Semana Santa se celebró en el tercer mes, el de 2016, los resultados son negativos. La hotelería registró 121.754 clientes y 240.558 pernoctaciones en 2016. Eso significa que, en la pasada Semana Santa registraron caídas del 6,8 y del 8,8%, respectivamente. En los ingresos, la hotelería pasó de ganar una media diaria de 22,14 euros por habitación en 2016 a los 21,34 de este año.

«Decíamos que la Semana Santa iba a ser mala y nadie puede decir que estábamos equivocados. Vaticinamos una caída del 12% y la gente nos decía ¿cómo es posible, si la cosa va genial? Pues así fue». Fernando Corral, vicepresidente de Otea, ha visto confirmados sus peores pronósticos.

«Mala meteorología»

El responsable del sector hotelero dentro de la patronal turística explica la caída de la Semana Santa en Asturias a «una mala meteorología», además de que siempre ofrece peores resultados «cuando cae en marzo y no en abril». Respecto a la caída de Oviedo, que empeoró sus resultados no solo respecto a la Semana Santa de 2016, sino al mes de marzo de 2017, Corral lo achaca a «una menor actividad. En marzo del año pasado hubo varias actividades que generaron visitas, como pequeños congresos, campeonato de natación, jornadas de piano... Este año tuvimos la Cometcon, sí, pero mueve mucho volumen de visitas y no deja pernoctaciones».

De acuerdo a sus cálculos, «el año va peor: enero, febrero, marzo y abril ya digo que se está comportando de una forma muy plana. Vamos a peor y, encima, hay un crecimiento de los países del Mediterráneo que está restando turistas internacionales a España. El turismo de Oviedo y, en general, el de Asturias depende de que haya actividad. Si no somos capaces de generar congresos o jornadas iremos a peor».

Una visión la suya que no comparte el concejal de Turismo de la capital. Según Rubén Rosón, «mejoramos en los principales indicadores con respecto a los años del PP y, sobre el año pasado, seguimos creciendo en visitantes internacionales, es una tendencia que se repite».

«1,4% más de ocupación»

No coincide con la versión del edil el empresariado gijonés. Pese a que la ciudad creció un 10% en clientes, al llegar a 30.817 y un 20% en reservas, con 57.151, sobre marzo del año pasado, los hoteleros saben que ha sido una Semana Santa «más floja» que la de 2016. La hotelera Beatriz Cimadevilla cree que «solo crecimos gracias a la Semana Santa. El mes no fue bueno y tampoco lo será abril».

Lo ve más positivo Divertia, la empresa mixta que gestiona la actividad cultural y turística de la ciudad. En un comunicado habla de «cifras récord» con una tasa de ocupación «1,4% por encima de la de marzo de 2016, cuando también se celebró la Semana Santa». En el primer trimestre, las cuentas de Divertia hablan de 80.941 personas, «un nuevo récord».

Lo fueron también en Llanes, que ganó un 180% y un 280% en clientes y reservas frente al año pasado, con 5.216 clientes y 9.831 reservas. Por mejorar, la ciudad incluso mejoró la Semana Santa de 2016.