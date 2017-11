«Una sentencia absolutoria no equivale a una denuncia falsa» Javier Rodríguez Santocildes, María Martín, Almudena López, Eugenia Prendes, Almudena Cuetoy Carmen Turiel. / DAMIÁN ARIENZA El juez Javier Rodríguez Santocildes participó en un debate sobre violencia de género en el que el Principado prometió para 2018 una unidad de valoración del riesgo CHELO TUYA OVIEDO. Sábado, 25 noviembre 2017, 18:35

«Todo el mundo puede opinar lo que quiera, pero pediría a todos los operadores jurídicos y a los medios de comunicación una función pedagógica. Una sentencia absolutoria no equivale a una denuncia falsa. Simplemente no se han podido probar los hechos.

Javier Rodríguez Santocildes, magistrado de la Audiencia Provincial, fue ayer una de las voces protagonistas en el debate organizado por el Colegio Oficial de Abogados de Oviedo. El responsable de la sección tercera, especializada en violencia de género, habló alto y claro. «Estamos llegando a una alerta sobre los feminicidios como la hubo con el terrorismo. Pero, el problema es que esa alerta social se tambalea de puertas hacia adentro». Un tambaleo que se debe a que «la igualdad real no existe aún».

Una aseveración la suya que compartió la fiscal delegada de violencia de género y doméstica, Eugenia Prendes. Y la letrada Almudena López, de Abogadas para la Igualdad. Y la directora del Instituto Asturiano de la Mujer, Almudena Cueto. Una unanimidad que hizo exclamar a la moderadora, la letrada María Martín, que «si una mesa de juristas afirma que la igualdad real no existe, tenemos un problema».

El problema del que nace, explicaron todos, la violencia de género. «Es la prueba más brutal de la desigualdad», sentenció el magistrado.

Todos aplaudieron la puesta en marcha de la Ley de Violencia de Género, en 2004, «es una gran ley», aseguró López. «Copiada por otros», recordó Prendes y rechazaron que fuera discriminatoria para los hombres. «En ningún caso hay inversión de la carga de la prueba», aseveró el juez. «En todo caso, lo que hace es poner en duda el testimonio de la víctima», lamentó la fiscal. Reprochó Eugenia Prendes la falta de asesoramiento a las víctimas. «Muchas no quieren declarar, pero el juicio sigue adelante y son llamadas como testigos de la defensa. Con el único asesoramiento del abogado de su agresor, dan un testimonio por el que ellas mismas pueden ser condenadas. Y a más tiempo que él».

Cuando el protocolo falla

Porque, si bien el aplauso a la ley fue unánime, los juristas presentes lamentaron «que no esté desarrollada por completo». En esa línea criticaron que en Asturias, tal y como adelantó EL COMERCIO, no exista la Unidad de Valoración Integral Forense (UVIF). «Es urgente», «es vital», «es imprescindible», reclamaron juez, fiscal y abogada ante la directora general del Instituto Asturiano de la Mujer. Cueto, que reconoció que «sabía que me pedirían esto», anunció que en 2018 «pondremos un servicio de valoración del riesgo. Lo haremos en colaboración con Cruz Roja». «Que esto está siendo grabado», le recordó entre risas la moderadora. «No tengo problema, dentro de un año vendré a contar que ya está en marcha».

No obstante, los juristas reclamaron que el objetivo es contar con la UVIF, «somos de las pocas comunidades que no tenemos», apuntó Almudena López, «y para nosotros es vital», insistió Eugenia Prendes. «Los forenses, ahora mismo, están hasta atrás de trabajo», apuntó el juez.

Entre los medios necesarios, salas específicas y aisladas «para la declaración de los menores», formación continua y especializada y, sobre todo, «la mejora de protocolos». De nuevo, Rodríguez Santocildes tomó protagonismo. «Cuando hagan protocolos, deberían preguntarnos a los operadores». Y contó el caso de un agresor, encarcelado fuera de la región tras intentar matar a su mujer. «En un permiso navideño, nos cuentan que quiere venir a Gijón. Intentamos, por todos los medios, ponerle un control telemático. Desde Delegación de Gobierno nos decían que era imposible, porque el protocolo decía que el control tenían que tenerlo ambos, agresor y víctima. Nosotros solo queríamos tenerle controlado a él. Al final, lo único que se logró es que su víctima no saliera de casa en todas las navidades. Por terror».