«Con esta sentencia hay barra libre para violar», denuncian los colectivos feministas

Representantes de colectivos feministas asturianos coincidían ayer en describir la sensación que les había dejado la sentencia para 'La Manada' con palabras como humillación, desolación o indefensión y también en la necesidad de que en los juzgados haya más formación a la hora de abordar estos asuntos. «Hay barra libre para violar», se lamenta Blanca Aranda Rilo, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas de Asturias, que reconocía que el jueves, al conocer la decisión de los jueces, había llorado.

«Es una pena contradictoria. No soy jurista, pero es contradictorio que a partir de unos hechos probados que describen una violación, eso se considere solo abuso sexual», afirma, sin «saber si son muchos o pocos los años de cárcel. Si cinco hombres acorralan a una chica de 18 años, ¿eso no es intimidatorio o violento? «, se pregunta, y carga contra el voto particular de uno de los magistrados, Ricardo González, que abogó por absolverlos del delito de abuso sexual. «No puedo imaginar cómo se tuvo que sentir ayer esta chica. Es una desfachatez que te digan que hubo placer sexual. Es espeluznante», censuró Rilo, que espera que los recursos permitan que haya otra sentencia. «A partir de ahí seguiremos luchando -avisa-. No podemos permitir que nos violen en las calles y en las instituciones».

La crítica feroz al voto particular del magistrado es otra de las notas comunes en las opiniones de las representantes feministas consultadas por este periódico. La presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias, Jessica Castaño, también carga contra la postura del magistrado. «Al usar la baza de la presión mediática y la toxicidad solo busca la empatización y victimización de ellos», censura.

Lo peor para Castaño es que esta sentencia «sienta un precedente nefasto» y de hecho «teme un efecto llamada< que haga que se produzcan más ataques de este tipo o que un fallo así pueda sentar jurisprudencia. «No sé si se está teniendo en cuenta la línea fina que es el tema del consentimiento», subraya, para recordar que es habitual que estos ataques tengan lugar en un contexto de intimidad, en el que hay una palabra contra la otra y «en estos casos a la mujer no se la cree». También reclama más formación por parte de los jueves y una reforma de los códigos, «adecuar las leyes a los momentos en los que vivimos». Recuerda también cómo hace no tantos años la violación dentro del matrimonio no era considerada tal.

Para la directora del Centro de Atención a Víctimas de Agresión Sexual y Maltrato (Cavasym), Mariti Pereira, solo se puede sacar un aspecto positivo de todo esto, «el movimiento de mujeres maravilloso inundando España» en contra de la sentencia y de «una mentalidad decimonónica. El resto es «una tomadura de pelo indignante, insultante, humillante, y porque ya no se me ocurren más calificativos con 'ante'», señala. «No se puede decir que no hay intimidación cuando hay cinco individuos rodeándote y agrediéndote. No se puede aplicar la palabra intimidación como hace cien años», se queja, para advertir de que hechos como el de los sanfermines «son más habituales de lo que se cree». Y para argumentar su posición da más argumentos en forma de pregunta: «¿Si te rodean cinco señores para robarte no les das todo lo que tienes? ¿Y si rodean a un hombre no les daría también todo?». Otro análisis, aún más crítico, hace del voto particular de Ricardo González, que considera que «está insultándonos a todas las mujeres y a la sociedad en general. Espero que esto llegue al Supremo y tenga la sentencia que tiene que tener, señala Pereira, que reivindica la consideración de las mujeres como «ciudadanos de primera».