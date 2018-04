Las mujeres asturianas: «Estamos hartas»

La reacción fue casi inmediata. El jueves, en cuanto el presidente del tribunal que ha juzgado a 'la Manada' leyó por primera vez la expresión «abuso sexual», empezaron a sonar los gritos de indignación en el exterior del Palacio de Justicia de Navarra, en Pamplona, donde se habían concentrado varios cientos de personas a la espera de conocer el fallo. Las protestas, al grito de «no son abusos, es violación», se extendieron rápidamente por Navarra y tuvieron su intenso eco en Asturias y en toda España: esa calificación de los hechos ha resultado particularmente dolorosa en el momento actual, justo cuando la toma de conciencia sobre los derechos de la mujer ha experimentado un empuje decidido e imparable, que se evidenció en las manifestaciones masivas del 8-M.

En Asturias, muchas mujeres y hombres dejaron claro su rechazo a la sentencia judicial, que, en el fondo, se resume en las palabras de la gerente de El Gaitero, María Cardín: «Ni entiendo ni comparto esta sentencia».

María Martín Abogadas por la Igualdad

«Es el momento de hacer una reflexión profunda»

María habla desde el profundo conocimiento de causa y considera que «no es el momento de hablar de un endurecimiento de las penas ni de una reforma del Código Penal. Es el momento de hacer una reflexión profunda: el sistema judicial español necesita incorporar la perspectiva de género y que la Justicia sume el principio de igualdad como informador de todo el ordenamiento, cumpliendo la normativa internacional». Subraya la letrada que «esta sentencia es un reflejo de que los mitos y los prejuicios deben dejar de estar presentes en la Justicia, que hay que comenzar una Justicia con perspectiva de género». En estos últimos días, «me ha gustado escuchar intervenciones de abogadas, juezas y fiscales que ven la necesidad de que se trabaje sobre mitos y estereotipos y que se aplique el principio de igualdad». Respecto a la sentencia en sí, María Martín indica que «no es congruente y del voto particular prefiero ni hablar. Me resulta esperpéntico. De todo esto tengo que destacar el trabajo tan bueno que ha hecho la Fiscalía. Y sé que lo ha hecho en una situación muy dura».

Amalia Franco Coord. de Calidad Área V

«Hay una diferencia entre sociedad y legislación»

La coordinadora de Calidad del Área V, Amalia Franco, defiende que «para que una mujer de 18 años, rodeada de cinco hombres, no acceda no hace falta que pegue arañazos y mordiscos». En la actuación de La Manada «subyace la violencia aunque no sea explícita ni física», asegura, y añade que «no puede ser que sobre la víctima recaiga la obligación de defenderse con uñas y dientes». A pesar de que reconoce que no es jurista ni tiene claro si hay que cambiar el Código Penal, cree que «hay que tener en consideración la violencia psicológica». Las protestas, en su opinión, «ponen de manifiesto que hay una diferencia muy clara entre la sociedad y la legislación, que no da una respuesta adecuada a esa violencia».

Beatriz Rico Actriz

«Puede llevar a una reforma del Código Penal»

Beatriz Rico dice estar «en shock» y considera la sentencia «un paso atrás en cuanto a violencia de género. Parecía que estábamos consiguiendo muchas cosas a este respecto, pero es un retroceso. Bajo mi punto de vista sí hubo violencia e intimidación, y desde el respeto al trabajo de los jueces considero una contradicción que en los hechos probados se reconozca dicha intimidación -que es un tipo de violencia- y el fallo no sea acorde». No obstante, piensa que «dentro de lo malo siempre hay algo bueno, que en este caso puede llevar a una reforma del Código Penal». A su juicio, «parece que en la legislación hay algo que no es claro ni transparente respecto a este tipo de delitos, que deberían estar perfectamente tipificados. Aunque «a la víctima le llega tarde, quizás haya abierto una vía de salvación para que se haga justicia con muchas otras mujeres». Y concluye: «Parece que los tres magistrados hayan visto vídeos completamente diferentes. Como mujer, como persona, se me ponía la piel de gallina al leer la parte de la sentencia en la que el magistrado discrepante hablaba de fiesta y jolgorio. Me parece una falta de empatía sangrante».

Sonia Puente Decana del Colegio de Arquitectos del Principado

«Un juez necesita una legislación ética y lógica»

La decana del Colegio de Arquitectos del Principado observa que «tenemos una legislación hegemónicamente patriarcal que no va acompasada con los cambios sociales. Estamos viendo en esto el resultado, la separación que hay entre esas leyes y la realidad social. No comparto en absoluto la sentencia. Un juez necesita una legislación ética y lógica, acompasada a los tiempos y no existe. Urge una revisión de esta legislación».

Aurora Astudillo Directora del Instituto Oncológico

«La sentencia deja ver que algo funciona mal»

La médico Aurora Astudillo, por su parte, también ha querido sumarse al llamamiento «unánime» de la sociedad española. Según explica la directora del Instituto Oncológico del Principado, la sentencia «deja ver con total claridad que algo está funcionando mal. Hay una tergiversación clara de los términos: lo que es agresión o violación. Estamos hartas».

Astudillo incide en la propia descripción de los hechos, que a su juicio describen claramente una violación aunque para el jurado no haya sido así. «No cabe en la mente de nadie que eso no sea una agresión sexual. Parece que todavía prevalece la opinión de que todas somos unas putas a las que nos pueden utilizar», sentencia. Tras las numerosas manifestaciones, «entendibles después de ver esto», insta a los colectivos sociales a seguir saliendo a la calle. «Han salido muchas, sí. Pero más deberían hacerlo», concluye.

María Teresa Álvarez Condesa viuda de Latores y escritora

«Lo que ha logrado este fallo es unirnos»

Con el sentimiento a flor de piel, María Teresa Álvarez explica que «estoy indignada. No quiero entrar si, jurídicamente, la sentencia es correcta, lo que si hago, desde luego, es rechazar de plano el voto particular. Creo que es urgente cambiar la ley». Admite Álvarez que «no soy jurista, soy periodista, pero creo que es urgente cambiar la ley. Reconozco que no entiendo de leyes, pero he escuchado opiniones expertas y todas coinciden en que la sentencia, jurídicamente, no es disparatada. Es decir, -se explica María Teresa Álvarez- que la diferencia entre abuso y agresión sexual es tan fina como para que ocurra esto». Analizando la sentencia y «vistos los hechos que consideran probados los propios jueces, lo que piensas es que no deberían salir nunca de la cárcel. Pero si la ley permite que esos hechos tan graves sean calificados de abuso, entonces hay que cambiar la ley». Respecto al sentir de la calle, la escritora estima que «la reacción de toda la sociedad así lo indica. Hay que meterse en la piel de esa chica, una joven que va de fiesta a los sanfermines y sufre un ataque de este tipo. Y que luego haya un magistrado que considere que sí ha gozado. Sus comentarios me parecen muy dolorosos e indignantes». Eso sí, Álvarez considera que el movimiento que se ha generado tiene algo positivo: «Creo que lo que ha logrado este fallo es unirnos. Hoy escuché a un chico muy joven decir 'Es injusto que yo pueda salir de noche tranquilo y una chica no'. Está claro que la sociedad quiere un cambio».

Ángeles Caso Escritora

«Leyendo el Código Penal se ve que podía pasar»

La escritora Ángeles Caso ha afirmado encontrarse incrédula ante la sentenci. «¿Cómo es posible, cuando se describe claramente en el auto una violación, que no se considere agresión sexual?», se pregunta. «Estoy dolida y escandalizada, pero no sorprendida, porque leyendo el Código Penal se veía que podía pasar». «La única conclusión razonable de todo esto es que hay que reformarlo de manera urgente», opina, «y probablemente intensificar los cursos a los jueces y magistrados sobre la temática específica de la agresión sexual y la violencia de género».

También añade que se alegra mucho de la reacción ciudadana. «Si no hubiéramos hecho esta presión, si no hubiera habido esta reacción tan intensa y absolutamente espontánea probablemente el ministro de Justicia no hubiera dicho que hay que plantearse cambiar el Código Penal, que trata la violencia sexual de una manera claramente patriarcal y no sólo eso sino protectora del hombre agresor». Y apostilla: «Lo que está pasando es importantísimo».

Ángela Pumariega Regatista y medallista olímpica

«Renovar la Justicia para alcanzar la igualdad real»

La reconocida deportista gijonesa Ángela Pumariega Menéndez dice «no entender» en qué se basa la polémica sentencia, «al igual que buena parte de la sociedad española». «Aunque se haya dictaminado por un jurado es algo que se escapa a mi comprensión», asevera la regatista. A su juicio, ha quedado demostrado que los hechos constituyen una «brutalidad» contra los derechos de la víctima y, en general, de todas las mujeres, una circunstancia que ha llevado a la calle a miles de españolas.

«La sociedad está respondiendo -continúa- ante una reiterada negación de los derechos de las mujeres. «Parece que hay términos que se nos escapan. La Justicia debería ser más entendible y, sobre todo, con sentencias como estas que me despiertan toda la repulsa posible», concluye. Esta renovación de la Justicia sería uno de los primeros aspectos a abordar antes de conseguir una igualdad real entre hombres y mujeres».