«Estos fallos violan la justicia»

La calle volvió ayer a bramar por la sentencia contra la manada. Mujeres y hombres de todas las edades, clase y condición salieron a las calles de Asturias y de toda España, convocados por organizaciones sociales y en defensa de los derechos de las mujeres, para expresar su indignación porque los cinco acusados no hayan sido condenados por el delito de violación.

Ese fue el caso de Avilés, donde medio centenar de personas alzó la voz frente a los juzgados avilesinos contra la sentencia que condena a 'la Manada' y la que envía seis años a la cárcel a un joven guineano por abusar (y no agredir) sexualmente de una chica en un piso de Avilés. Al igual que en Pamplona, la Audiencia Provincial emitió una calificación del tribunal «a la baja» y, de nuevo, con un voto discordante.

Ante los juzgados avilesinos se leyó un manifiesto en contra de la «justicia patriarcal» y se entonaron los consabidos cánticos. El altavoz estuvo a disposición de todo aquel que quiso expresar su indignación y, a través de él, se lanzó finalmente una advertencia: «Las mujeres estamos en pie de guerra. No vamos a parar. Estas sentencias violan la justicia».

Y quienes no participaron en algunas de las concentraciones convocadas, quisieron visibilizar a su manera su protesta por la sentencia. Ese fue el caso de Cristina, Sara, Tamara Robles, Charo, Tania, Ilenia, Brenda, Betsy, Alba y Tamara, alumnos del IES Número 1 de Gijón. Estos jóvenes elaboraron una pancarta con uno de las frases que desde ayer se ha convertido en un clamor en toda España: «No es abuso, es violación». «Todo surgió en clase. Había terminado un trabajo que estábamos haciendo y se me ocurrió hacer un cartel para ponerlo en una pizarra que hay en el pasillo del edificio en el que nos encontramos. Hablé con la profesora y me dio el visto bueno. Se lo comenté a mis compañeras y todas me apoyaron en ello», relata Tamara Pérez. Posteriormente hicieron la pancarta, que colgaron de uno de los puentes que cruzan la avenida de Asturias y colocaron carteles por el instituto y alrededores. «El motivo de todo esto es de mostrar nuestro rechazo a la vergüenza de sentencia dictada respecto al caso de 'la Manada'. Asco, es lo que sentimos. Estamos con la víctima, nosotras somos su manada», añadió la alumna del instituto gijonés.

Oviedo también fue escenario de concentraciones. En la plaza del Ayuntamiento tuvo lugar a media tarde una cacerolada, en la que participaron alrededor de medio centenar de personas, que protestaron por el fallo judicial dictado por el tribunal que enjuició a 'la Manada'. A las 20 horas, como ya ocurriera el jueves, algo más de un centenar de ciudadanos se concentraron en La Escandalera.

«Hermana, yo sí te creo»

«No vamos a fiestas, no ingerimos alcohol y hemos hecho voto de castidad. Es una opción que no nos hace mejores ni peores que nadie, aunque paradójicamente nos haga más libres y felices que a muchos. Y porque es una opción libre, defenderemos con todos los medios a nuestro alcance (este es uno) el derecho de todas las mujeres a hacer libremente lo contrario sin que sean juzgadas, violadas, amedrentadas, asesinadas o humilladas por ello. Hermana, yo sí te creo». Esto lo dice la comunidad de Carmelitas Descalzas de Fuenterrabía (Guipúzcoa), una congregación de clausura que a través de las redes sociales sumó ayer a la protestas. Y es que, según explicó a Radio Euskadi la hermana Patricia, «no se puede aceptar que se cometa una atrocidad de éstas y a la que sea juzgada, condenada y humillada sea la víctima».

Mientras, más de un millón de personas habían firmado ayer una petición para inhabilitar a los miembros del tribunal que juzgó a 'la Manada', en la plataforma de internet Change.org.