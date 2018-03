«Nos sentimos atrapados y olvidados» Algunos de los pasajeros del vuelo cancelado ayer en el aeropuerto de Edimburgo. / E. C. El temporal de nieve afectó este miércoles a 50 asturianos en Edimburgo, quienes quedaron atrapados en la ciudad tras ser suspendido el vuelo EL COMERCIO Jueves, 1 marzo 2018, 12:38

El temporal de nieve afectó este miércoles a 50 asturianos en Edimburgo, pues su vuelo, perteneciente a la compañía Ryanair con destino Santander, fue cancelado por las condiciones climatológicas. Pero más allá de las dificultades del propio clima, también se presentan las dos opciones planteadas por la compañía aérea: recuperar el dinero o volar el domingo. Opciones que preocupan a los asturianos. «La gente está quemadísima», apunta el gijonés Sebastián Fernández, quien se encuentra atrapado en la ciudad junto a su mujer y a su hijo de cinco años.

Situación en la que se encuentra el aeropuerto de Edimburgo por el temporal de nieve. / E. C.

«El avión tenía que haber salido ayer a las 17.40 horas», cuenta Fernández. Un hecho que no ocurrió. «De repente vimos que no salía, se formó una cola kilométrica de personas y no nos dieron apenas explicaciones de lo ocurrido». Ante esto, algunos pasajeros decidieron quedarse a dormir en el mismo aeropuerto, opción que también les perjudicó pues «les cortaron la calefacción por la noche». Por su parte, el matrimonio gijonés optó, al igual que otros muchos, por alquilar una noche en un hotel.

El gijonés Sebastián Fernández junto a su mujer y su hijo. / E. C.

«Esta mañana íbamos a volver a volar algunas personas con la compañía a Valencia y coger desde allí, por nuestra cuenta, una furguneta para ir hasta Santander», relata el gijonés. Pero, una vez más Ryanair canceló el vuelo debido a las condiciones climatológicas. «Nos sentimos atrapados y olvidados», confiesa. Por ello, han preferido inclinarse por la opción que consideran más factible, viajar este sábado a Bilbao con otra compañía y trasladarse desde allí a Asturias.