«El Sespa maltrata a los médicos del SAC y no entiendo por qué»

Yolanda López (Oviedo, 1973) se ha convertido en el rostro de la indignación de los médicos del Servicio de Atención Continuada (SAC) que se enteraron, apenas 48 horas antes de la oposición, que algo más de cincuenta de las 124 plazas eran precisamente para este servicio. El sábado, cuando en Oviedo 607 compañeros estaban a punto de iniciar el examen, ella grababa un vídeo en el que, sin pelos en la lengua, cargaba contra Sanidad.

-¿Qué repercusión ha tenido?

-Bastante, se publicó en redes sociales. Y en la web de la asociación, Amesac, se compartió seiscientas veces, cuando lo normal, por otras cosas que publicamos ahí, es que se comparta diez o doce veces, cincuenta si es algo muy gordo. Me consta que tuvo mucha trascendencia también en otras comunidades.

-¿Cree que lo habrá visto el consejero de Sanidad?

-Sin duda. No me consta, pero supongo que sí. Yo cuando lo hago público es con la intención de que lo vea.

-¿Cómo se enteró de que la convocatoria, en la que no se había inscrito, al final era también para médicos SAC?

-Una amiga me mandó un mensaje el jueves por la mañana con los listados de las plazas que iban a la oposición. Por cada área, había un número de plazas identificadas y otro número que no identificaban. Concluimos que eran del SAC porque el número en cada área coincidía con el de médicos de Atención Continuada en esas áreas. Nos mosqueó que ya por la tarde el Simpa diera excusas para justificarlo. Y la confirmación llegó el mismo sábado, con las declaraciones del consejero. No tiene precedente. Es alucinante que encima diga que es por nuestro bien.

-¿No lo es?

-No. No lo han hecho por beneficiar a un colectivo. Creo que nos tenía ganas porque los SAC llevamos dos años tocándole las narices. El consejero ha tenido que comparecer varias veces en la Junta para responder por nuestra situación. Tienen un problema, no saben qué hacer con nosotros. Si nos quería beneficiar, ¿por qué no anunció la convocatoria? Porque oportunidades tuvo...

-¿Qué cree que es lo que pretende el Servicio de Salud?

-Hacernos desaparecer. No pasamos consulta, solo hacemos guardias de fines de semana y festivos. Y no quieren a sanitarios que funcionen así. En su lugar, sacan la figura de médico de área, que son plazas de chico para todo, en las que haces guardias de SAC pero también tienes que cubrir bajas o necesidades que se puedan producir en centros de salud. Es tener un eventual con plaza en propiedad.

-En peores condiciones laborales...

-Claro, de hecho la gente que se presentó a la OPE no quiere ser SAC. El 95% de la gente prefiere trabajar de lunes a viernes. Estoy segura de que si se hubiera sabido que convocaban las plazas de SAC no se habría presentado tanta gente, porque es un trabajo que por lo general la gente no quiere. Solo cuatro frikis como yo. Sin embargo, el Sespa nos maltrata y no entiendo por qué. Me duele especialmente que sea un médico quien lo haga.

-¿Va a impugnar la oposición?

-Sí, voy a recurrir. Y si pudiera, trataría de pararla de forma cautelar. Hay gente que no conozco que se está poniendo en contacto conmigo para sumarse a mi reclamación. Voy a llegar hasta el final, no me importa que la sentencia tarde años. Sacar la OPE así no perjudica solo a los SAC, también a todos los eventuales o interinos que se presentaron porque lo hicieron pensando que había 124 plazas y al final quedan en 35, con lo que tienen tres veces menos de opciones de sacar la plaza.

-¿Qué va a pasar con usted si otra persona ocupa la suya?

-En cuanto cese en los Oscos sé que tengo trabajo, estoy de las primeras en la lista de Arriondas.