El Sespa pagará desde agosto un plus de hasta 200 euros a médicos y enfermeros temporales

Personal sanitario, en el área de urgencias del Hospital Central. / ALEX PIÑA La convocatoria, abierta también a fisioterapeutas y matronas, excluye al resto de categorías laborales, y provoca críticas de los sindicatos LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Miércoles, 25 abril 2018, 03:46

A partir del 1 de mayo, y hasta finales de ese mes, los médicos y enfermeros que lleven un mínimo de cinco años trabajando como interinos o eventuales en el Servicio de Salud del Principado (Sespa) podrán solicitar el primer grado de la carrera profesional. Un reconocimiento que se traducirá en un plus anual de 2.810 euros brutos para los facultativos -200 euros brutos más al mes- y de 1.894 euros para el personal de enfermería, es decir, 135 euros mensuales más (en catorce pagas). También tendrán derecho a optar a este complemento el personal fijo que, en la anterior convocatoria, la de 2016, no cumpliera los requisitos establecidos.

Los cálculos iniciales del departamento de Francisco del Busto apuntaban a que el pago del plus de carrera profesional al personal temporal, conllevaría un coste total para las arcas regionales próximo a los cuatro millones de euros. Y que serían unos 1.550 los profesionales del Sespa, tanto médicos como enfermeros y resto de personal, que podrían demandar el cobro del primer tramo de carrera. Sin embargo, fuentes del Sindicato Médico (Simpa) estimaban ayer que estos cálculos han quedado desfasados y que podrían acercarse más a los cerca de dos mil profesionales y seis millones y medio de euros anuales de coste para el Principado.

«Esto puede suponer un antes y un después en una sanidad, como la asturiana, con una tasa de temporalidad de casi el 40%. Si ahora tienen que pagar carrera profesional y trienios al personal temporal, ya no les sale tan barato», argumentó el secretario general del Sindicato Médico (Simpa), Antonio Matador.

La resolución publicada ayer en el BOPA da cumplimiento a una serie de sentencias judiciales (tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Superior de Justicia de Asturias) que fallaron a favor de que en la administración pública y en el resto de entidades del sector público se eliminen diferencias de trato entre los funcionarios de carrera y los interinos. Además de médicos y enfermeros, la convocatoria abierta ayer también afecta a matronas y fisioterapeutas, que podrán solicitar el complemento a lo largo de todo el mes de mayo. El proceso estará concluido a finales de agosto, con lo que deberían empezar a percibir esas cantidades extra a partir de septiembre.

El hecho de que se ignore al resto del personal del Sespa, sanitario y no sanitario, indigna a los sindicatos, que denuncian un trato desigual. «¿Qué pasa con el resto de personal? Hay muchos que no somos de esas categorías», se preguntó Tatiana Soto, de UGT. «Una vez más, discriminan a un montón de trabajadores», se quejó Alejandro González, de CC OO, que insta al Gobierno regional a «sacar el dinero de donde sea» para equiparar las condiciones de los cerca de tres mil trabajadores del resto de categorías que, calcula, estarían afectados.

«Es intolerable. Un despropósito. El proceso debe abrirse para todo el personal, fijos e interinos de todas las categorías sanitarias. La sanidad la componemos todos los colectivos y el trabajo lo sacamos adelante con el esfuerzo de todos. Así lo único que consiguen en desmotivar a los trabajadores y crear un malestar innecesario», apunta el sindicato Sicepa.

«Es injusto»

Hasta el propio Simpa -satisfecho con un reconocimiento que, calcula, beneficiará posiblemente a «unos novecientos» facultativos- reconoce que es «injusto» que no se convoque el desarrollo profesional -nombre que recibe el plus para el resto de categorías al margen de las de médico o enfermero-. El sentir es unánime. «No vamos a consentir el agravio comparativo entre profesionales del Sespa», dice UGT. «Si no hay desarrollo profesional, la vamos a montar», advierte CC OO. Coinciden además ambos sindicatos en criticar que el desarrollo profesional no se haya abierto ni siquiera para el personal fijo.

Por su parte, el sindicato de enfermería puso de manifiesto lo que, a su entender, es otra «asignatura pendiente». Desde el Satse reclaman que se permita a «los compañeros que están en el grado II y III subir de grado» porque, en la actualidad, criticó Margot Marqués, no pueden pasar a un grado superior «pese a cumplir los requisitos».