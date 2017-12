La sanidad asturiana pierde 3,3 millones al año al no acudir 110.000 pacientes a su cita José Ramón Riera, gerente del Sespa; Francisco del Busto, consejero de Sanidad; y María Concepción Saavedra, directora general de Planificación, en la comparecencia para explicar sus presupuestos para el año que viene. / PABLO LORENZANA El Sespa detecta que el 8% de los enfermos falta a su consulta, un dato que «preocupa» y que el consejero califica de «insolidario» LAURA FONSECA OVIEDO. Viernes, 8 diciembre 2017, 02:50

Ausencias que salen caras. Cada año, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) pierde 110.000 consultas por la inasistencia de pacientes que estando convocados a una cita médica no acuden a la misma. Esas ausencias le generan al Sespa un gasto de 3,3 millones de euros anuales. El dato fue puesto de manifiesto ayer por el consejero de Sanidad en el transcurso de su comparecencia en la Junta General para dar cuenta de los presupuestos para 2018. Francisco del Busto señaló que entre el 8 y el 10% de las consultas de Especializada se acababan perdiendo al no ir el paciente a la cita. En total, «unas 110.000 citas perdidas» y, según estimó, un agujero económico «de 3,3 millones de euros».

Del Busto admitió que el porcentaje de ausencias preocupa a la administración sanitaria, a la par que consideró «insolidario» que quienes no puedan presentarse a una consulta médica o a una prueba no avisen para que su lugar pueda ser ocupado por otro enfermo. Precisamente, sobre este asunto, el diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé animó al consejero a hacer públicos esos datos, propuesta que fue aceptada por Del Busto, que aseguró que los comenzará a incluir en el balance mensual de listas de espera del Sespa.

«Contratar lo máximo»

De demoras asistenciales se habló ayer, y mucho, en la comparecencia presupuestaria del consejero de Sanidad, en la que presentó unas cuentas «expansivas» que crecen un 1,83% hasta situarse en 1.713 millones de euros, la cifra más alta de su historia. Durante su intervención, Del Busto se comprometió a «contratar el máximo permitido» de profesionales para reducir las listas de espera en los hospitales de la región, donde ahora mismo hay más de 120.000 personas aguardando por una operación quirúrgica, una cita o una prueba diagnóstica. Entre las opciones barajadas para aminorar esas demoras, el consejero dejó claro que su administración «jamás apostará por derivar a la privada ni por las peonadas».

El titular de Sanidad acudió a la comisión de Hacienda de la Junta con la intención de convencer a los grupos parlamentarios de que dieran su apoyo a los presupuestos del Principado porque, indicó, «cuenta con partidas solicitadas por los propios grupos» y porque su aprobación «redundará en beneficio de todos los asturianos».

Sin embargo, no fue esta la impresión obtenida por la oposición, que criticó con dureza los planteamientos de la Consejería de Sanidad. El PP calificó el presupuesto sanitario de «continuista» y su diputado Carlos Suárez se mostró convencido de que el PSOE no logrará aprobar sus cuentas porque el acuerdo con Podemos «es imposible. Van derechos a la prórroga», dijo. Por su parte, Foro, por medio de su presidenta, Cristina Coto, criticó que «Asturias se situara en el podio de la tasa de pacientes en lista de espera para operarse, lo que refleja que una mala gestión no se salva con el presupuesto». Podemos también afeó las demoras sanitarias y acusó a Del Busto de «tomar el pelo» a los pacientes cuando «dice que la demora media para operarse es de 59 días, cuando sabe que hay pacientes que esperan hasta un año», indicó Andrés Fernández Vilanova. IU, a través de Marta Pulgar, reprobó que el presupuesto de Sanidad para 2018 «no permita el cambio necesario para garantizar la sostenibilidad», mientras que Ciudadanos consideró las cuentas de Del Busto «de mantenimiento», con nulas políticas nuevas.