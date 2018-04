«Severo Ochoa era un genio al que no hemos reconocido lo suficiente»

-¿Hemos hecho el caso suficiente a la figura de Severo Ochoa?

-No y, precisamente, este año se cumple el veinticinco aniversario de su muerte. En Luarca, como siempre, están trabajando para resaltar la figura, pero sería necesario más reconocimiento.

-¿Qué supuso para la ciencia?

-Severo Ochoa fue un genio, una figura de renombre internacional. Un premio Nobel que, sin embargo, nunca se dio importancia. Decía que a él lo único que le gustaba era investigar.

-¿Cómo era en la intimidad?

-Una persona muy sencilla, cercana, atendía a todo el mundo. Muchas veces le he visto firmar autógrafos y fotos. Siempre sonriente.

-¿Usted firma autógrafos?

-(Risas) Sí, alguno que otro me han pedido. No por la calle, pero sí cuando voy a algún acto. Para un hijo, para un amigo, sí me piden.

-¿Duele ser menos valorado que Messi o Ronaldo?

-Messi y Ronaldo ganan muchísimo más dinero que cualquier científico, pero no es ese el problema. Los científicos no queremos más dinero para nuestras nóminas, sino para investigar.

-Muerto Stephen Hawking, algunos creen que se le sobrevaloró.

-Él tenía un mérito enorme por haber sido lo que ha sido teniendo esta enfermedad tan grave. Le daban dos años de vida y ha vivido cincuenta más. Y trabajando.

-Me habla de un mérito vital. ¿El científico está a esa altura?

-Creo que sí, tiene mérito desde todos los puntos de vista

-Y ¿a usted? ¿Le han dicho que está sobrevalorada? ¿Que los buenos eran Severo o Eladio?

-No me lo han dicho nunca. No veo envidias en mi área. Creo que se me reconoce por lo que hago.

-¿Y el Premio Princesa?

-(Risas) Pues no lo sé.Lo piden para mí y sería un gran honor, pero no quieren dármelo, la verdad.

-¿Se lo han dicho así: Margarita, no te lo queremos dar?

-Bueno, más o menos (carcajadas).

-Pero si acusan a la Fundación de poner la boina asturiana a los premios, como con Fernando Alonso.

-Creo que en mi caso no buscan la boina asturiana, no (risas).

-Como académica, ¿la RAE dejará de tener términos misóginos?

-La RAE trata de no ser machista.

-¿Cuántas veces de la ha dicho a Pérez Reverte: 'Arturooo'?

-(Risas) Con él me llevo muy bien. Arturo no es machista.

-¿Es feminista?

-(Risas) Creo que es normal.