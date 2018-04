Sicepa acusa a Sanidad de excluir del plus profesional a más de 4.000 trabajadores Sicepa acusa a Sanidad de excluir del plus profesional a más de 4.000 trabajadores / Álex Piña Critica que el Sespa inicie por médicos y enfermeros el pago al personal interino con más de cinco años de trabajo L. FONSECA GIJÓN. Jueves, 26 abril 2018, 02:05

El pago al personal interino y eventual del plus por carrera y desarrollo profesional del Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha sido recibido con críticas en algunos sindicatos del ámbito sanitario. No por el abono en sí de este complemento retributivo que hasta ahora solo cobraba el personal fijo, sino porque la medida se hará efectiva únicamente, de momento, a médicos y enfermeros. El sindicato Sicepa considera «una discriminación total y absoluta» que el Sespa solo haya decidido abrir la carrera en el grado I a las categorías de facultativos y enfermería, que recibirán 200 y 135 euros mensuales, respectivamente.

La convocatoria, que el Sespa abre a interinos y eventuales con más de cinco años de antigüedad obligado por una sentencia judicial, excluye al resto de categorías profesionales. En cifras. «Más de 4.000 personas, casi el 50% de la plantilla», apunta Francisco Menéndez, responsable de dicha central sindical.

Sicepa lamenta que el Servicio de Salud y el Principado «no hayan convocado las mesas de negociación para ver cómo se hacía el pago al que tienen derecho todos los interinos y eventuales que trabajen en la sanidad pública». Para Menéndez, «estamos ante una discriminación de gran calibre porque el Sespa permitirá que haya trabajadores de primera y de tercera». Auxiliares, técnicos, administrativos, celadores, auxiliares de enfermería, entre otros, no podrán cobrar el plus que sí se abonará a partir de agosto a médicos y enfermeros temporales que cumplan con los requisitos exigidos para disponer de carrera o desarrollo profesional. La cuantía del complemento oscila en su caso de los 46 a los 180 euros mensuales. Sicepa no descarta acudir a los tribunales, «ya que parece que es el único lenguaje que entiende el Principado».

Parking del HUCA

En otro orden de cosas, el Sicepa ha reclamado a Gispasa y a la gerencia del Área IV, una solución al «grave problema» del aparcamiento del HUCA, un problema para trabajadores y usuarios «al que nadie parece querer poner solución». En una nota de prensa, carga contra la escasez de plazas reservadas para los trabajadores, las «colas interminables» para el acceso y la salida en horas punta, y la «mala gestión» de las plazas reservadas al personal.