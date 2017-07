Mucho más que sidra

SIDRERÍA LA MANZANA. Cocina tradicional y regional de calidad con una oferta de mercado con excelentes materias primas. Destacan sus carnes con denominación "Asturiana de los Valles" y un esmerado servicio con galardonados escanciadores. Tienda de productos asturianos A.G. Miércoles, 12 julio 2017, 10:32

Ubicada en el número 20 de la calle Gascona, epicentro sidrero de Oviedo, La Manzana es una sidrería-parrilla con especialidad de carnes asturianas. Abierta en septiembre de 2013, el local ha sabido abrirse camino en este difícil mundo de la restauración en una de las ciudades que argumenta, con avalados criterios, contar con una indiscutible cultura gastronómica.

Convertida ya en un referente del buen yantar en el famoso Bulevar de la Sidra ovetense, y con una clara apuesta por los productos autóctonos, La Manzana es uno de esos lugares al que acudir para disfrutar de la cocina tradicional asturiana. Albergada en un amplio local distribuido con zona de sidrería, amplios salones con uso de comedor y tienda de productos asturianos, este es uno de esos lugares cuya visita, ya sea para disfrutar de mesa y mantel o de unas cuantas botellinas, nunca defrauda. No en vano cuenta con amplia experiencia en celebraciones de familias y grupos de amigos: pequeñas bodas, comuniones, espichas, bautizos, etc, además de comidas y cenas de empresa, contando para ello con salones privados perfectamente acondicionados. En este sentido destaca su variedad de menús de grupo (también para vegetarianos, veganos, celiacos, etc). Existe la posibilidad de realizarlos a medida.

PRODUCTOS AUTÓCTONOS

En La Manzana apuestan por los productos autóctonos: las verduras y hortalizas de nuestras huertas; carnes de la tierra como la Ternera Asturiana, el Gochu Asturcelta o el Pitu Caleya; los quesos y embutidos asturianos, Faba de Asturias con Denominación de Origen Protegida (D.O.P), etc. forman parte de la larga lista de productos que podemos encontrar en su carta. Cómo no podía ser de otra manera, y tratándose de una parrilla, la carne forma parte de sus especialidades, que el comensal podrá disfrutar ya sea en platos a la carta, o en cualquiera de sus dos variedades de parrilladas, compuestas de 7 tipos diferentes de carne seleccionadas. Y es que toda la carne elaborada en La Manzana Sidrería está previamente seleccionada. Su especialidad es la carne de Ternera Asturiana de los Valles con certificado IGP (Indicación Geográfica Protegida), aunque disponemos también de una selección de otras carnes de primera calidad.

En su afán por los alimentos de `la tierrina´, La Manzana dispone incluso de huerta propia, que incorpora a su oferta gastronómica en función de la época y producción disponible. Asimismo, y siendo Asturias la mayor mancha quesera de Europa, en su carta no podía faltar una amplia variedad de 20 quesos asturianos diferentes. Algunos con Denominación de Origen Protegida como el de Cabrales, el Gamonéu, el Afuega’l Pitu y el Casín, con Indicación Geográfica Protegida (IGP) como Los Beyos, y otras muchas sabrosas variedades.

Una carta en definitiva que marida a la perfección con una cuidada selección de Sidra de Asturias con D.O.P., Vinos de la Tierra de Cangas y cervezas artesanas.

Famosa por su gran variedad, La Manzana cuenta siempre con 6 variedades de sidra D.O. además de la sidra natural, la de tonel para las espichas y otro formatos como la sidra de nueva expresión, la sidra brut, e incluso la novedosa sidra de hielo, más dulce y con mayor graduación que el resto, ideal para acompañar los postres.

Y si quieres llevarte cualquier producto a tu casa visita su tienda de productos asturianos.

QUÉ VISITAR EN LAS PROXIMIDADES

En pleno centro oventense, La Manzana es un buen punto de partida para disfrutar de los numerosos recursos turísticos que Oviedo ofrece. A escasos 20 metros de la fuente La Foncalada, uno de los monumentos más antiguos de Asturias en uso (siglo IX), destaca también su cercanía al Monasterio de Las Pelayas, El Teatro Campoamor o la Catedral de Oviedo, etc. Sin duda una privilegiada ubicación que le permitirá disfrutar con los 5 sentidos de la gastronomía y patrimonio cultural de la ciudad.

SIDRERÍAS DE ASTURIAS, CALIDAD NATURAL

En Asturias hay más de 500 sidrerías. Aquí valoramos el “palu”, el lote, porque la sidra no sabe igual todo el año, el escanciado natural y una oferta gastronómica basada en las materias primas autóctonas. La marca de calidad “Sidrerías de Asturias” pretende reconocer el esfuerzo de aquellos establecimientos que cuidan los detalles, que escancian bien el producto, que lo conservan y dan a degustar a la temperatura adecuada, que siempre tienen sidra acogida a la Denominación de Origen y que cuentan en su carta con un buen número de platos típicos de nuestra gastronomía elaborados con materias primas asturianas. Son lugares que defienden la singularidad y que han sido visitados de forma anónima en varias ocasiones para comprobar que se ofrece un servicio de calidad en un entorno con marcado carácter asturiano.

Sidrería La Manzana es una de las sidrerías elegidas, uno de los 21 templos existentes actualmente en Asturias donde disfrutar de la sidra y de atractivas viandas que alimentan cuerpo y alma.

Aquí están todas las sidrerías integrantes de la marca “Sidrerías de Asturias – Calidad Natural