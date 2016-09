El PP urge incorporación de un pediatra en el consultorio de El Berrón

Los usuarios del consultorio periférico de El Berrón siguen sin tener aun pediatra a jornada completa que dé respuesta a la demanda existente en la localidad. En marzo, el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, reconoció en un Pleno de la Junta General la sobrecarga que la pediatra que comparten los centros de salud de Colloto y El Berrón tiene. Solo en el consultorio sierense, atiende 652 cartillas cuando el cupo máximo establecido es de 700 a jornada completa. Del Busto, por aquel entonces, aseguró también que este servicio se fortalecería con un pediatra a tiempo completo cuando los especialistas finalizaran la residencia y pudiera destinar a alguno a la localidad. Una medida que hasta la fecha no se ha producido.

Por ello, el diputado regional del PP, Carlos Suárez, recordó que «el consejero prometió en tres ocasiones que se iba a resolver el problema de El Berrón». «Quien gestiona con promesas y luego no las cumple se encuentra pillado porque lo que era una preocupación ahora es un problema», añadió Suárez. El diputado explicó que sobre la posibilidad de que se incorporara un pediatra residente, «ellos no sabían nada. Uno se fue de Asturias y de otras especialidades se han ido a otras comunidades, ¿por qué otras comunidades pueden disponer de los profesionales de Asturias y aquí no se puede? Ahora dice que no hay especialistas».

Suárez preguntará mañana en el Pleno de la Junta al consejero sobre las necesidades pediátricas en la región y especialmente acerca del caso del consultorio de El Berrón.

Demanda municipal

Por su parte, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Siero, Beatriz Polledo, exigió que Del Busto «cumpla la palabra dada en marzo para resolver esta situación». Polledo resaltó que «esta situación lleva años produciéndose y los vecinos están muy cansados de reclamar algo que es de justicia. El propio consejero reconoce que hay una deficiencia por una sobrecarga de cartillas muy superior a lo recomendado».

En la última sesión plenaria celebrada en el Consistorio, el grupo popular preguntó al alcalde si tenía conocimiento de alguna novedad tras el envío de una carta solicitando todas las fuerzas políticas medidas que den respuesta a la reivindicación. Contestó que «no».