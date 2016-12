«Es bueno que haya presupuestos, pero son demasiado continuistas»

Edgar García Cosío es el portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Siero desde las últimas elecciones. Con anterioridad, fue el coordinador municipal de IU entre los años 2011 y 2015.

¿Cómo valora el acuerdo programático entre el PSOE y Foro?

Creemos que es un desastre para Siero, porque estamos viendo que el acuerdo implica llevar a cabo las políticas de Foro, ellos mismos no se cansan de repetirlo. Nosotros entendíamos que la gente votó en mayo de 2015 por un cambio para poner fin a tres años de gobierno de Foro, que fueron malos para Siero.

Ese acuerdo implicó aprobar dos presupuestos y varias modificaciones de crédito con muchas inversiones. ¿No cree que eso es lo que realmente importa a los vecinos?

Es bueno que haya presupuestos y no prórrogas, sin duda, pero también pensamos que están siendo demasiado continuistas y muy centrados en la inversión, y que están dejando arrinconadas otras partidas que habría que potenciar. En el tema del empleo, no se va a ir a la convocatoria regional y no hay prácticamente políticas de empleo en el Ayuntamiento. Y en el tema de bienestar social, en el pleno del presupuesto me hacía eco de un informe de los directores de asuntos sociales en el que Siero era el único Ayuntamiento asturiano que aparecía con una inversión pobre. Es fundamental que, con la situación económica actual, haya una partida importante dedicada a bienestar social, que no significa solo entregar ayudas, sino hacer políticas activas, por ejemplo, un banco de viviendas de alquiler a precios regulados o un banco municipal de libros de texto.

La oposición ha sido muy crítica con las liberaciones, pero ¿no cree que un Ayuntamiento como el de Siero requiere una dedicación a la política que, por ejemplo, Izquierda Unida no puede prestar?

Cuando negociamos con el alcalde la organización del Ayuntamiento, no nos opusimos las liberaciones. Es verdad que limitamos un poco el sueldo a la propuesta inicial, que era en torno a los 28.000 euros y lo dejamos en 23.000 euros. Lo que no entendemos es que tenga que haber personas liberadas sin tareas de gobierno. No veíamos como una necesidad que se liberase a concejales de la oposición, de hecho, somos bastante escépticos respecto a los frutos de esa liberación y si realmente está sirviendo para sacar trabajo adelante.

La única persona liberada de la oposición (la edil de Foro, Paula Onís) dejó entrever en un Pleno reciente que el despacho municipal de IU estaba siempre cerrado.

Es verdad que el despacho está siempre cerrado, pero eso no significa que no se atienda a los vecinos. Mi teléfono está las 24 horas disponible para cualquier vecino. La concejala María González, aparte de tener una presencia más activa que la mía, porque yo trabajo por cuenta ajena, recibe a muchísimos vecinos en el Ayuntamiento a lo largo de la semana. Y por las tardes estamos muchas veces y también en nuestro local de la calle Ángel Embil. Otras veces vamos a los pueblos. La atención a los vecinos no hay que circunscribirla solo al local del Ayuntamiento, lo entendemos como mucho más amplio.

Usted comentó recientemente que habían mejorado las relaciones con el gobierno del PSOE.

Hubo tímidos avances, pero está muy lejos de lo que nosotros desearíamos. El PSOE parece que está conformado con el apoyo que tiene de Foro. Entendíamos que, dada la configuración del gobierno, había que buscar las mayorías hacia la izquierda, con Somos, PSOE y nosotros, y lamentábamos que ni siquiera se nos llamara para muchas cosas. Este año sí hubo algo más de diálogo para las ordenanzas fiscales y para el presupuesto se nos pidieron propuestas, que el año pasado ni siquiera eso, pero después ya no nos volvieron a llamar. Parece que das un paso para adelante y dos para atrás. El alcalde insiste en que somos el 'pacto del no', pero con esa forma que tiene de negociar es muy difícil avanzar.

Han reclamado medidas urgentes para sacar de la UVI los ferrocarriles de cercanías. ¿No cree que llegan un poco tarde?

Sí, la situación es crítica, pero entendemos que es un trabajo que hay que poner en marcha a nivel regional y eso no se estaba haciendo. Después de aprobar la moción, todavía hubo una serie de retrasos y cancelaciones por falta de personal, que es lo que se está denunciando de manera continua. Creemos que lo están abocando al cierre.

Contaminación de Lugones

Los ecologistas alertan casi a diario de los elevados índices de contaminación de Lugones. ¿Qué medidas propone IU?

En su día empezó a funcionar una comisión con la Universidad, técnicos y grupos municipales en la que se pretendía ver qué se podía hacer en Lugones. Es complicado determinar ahora las medidas concretas, pero creemos que lo primero es tener una radiografía real. Coincidimos con los ecologistas en que la estación de Lugones se cambió de sitio para tapar los niveles de contaminación. No está en la mejor ubicación, y aun así, da niveles altos. Hay que hacer un mapa para saber de dónde viene esa contaminación, y a partir de ahí, tomar medidas. Si es solo del tráfico, habrá que limitarlo por el centro de Lugones o proponer al Principado o al ministerio que se tomen medidas en la Y.

Proponen convertir la plaza cubierta en un parque de invierno. ¿Tan difícil es realizar algo que ya es un clamor popular?

Entendemos que no. La plaza es un símbolo para La Pola y verla cerrada a diario nos da mucha pena. Creemos que es muy sencillo, que requiere muy poca inversión y que realmente hay demanda. Además, se puede ir poco a poco: poner unos bancos, unos juegos infantiles o unas mesas de juego. Y que sea siempre compatible con los usos comerciales y de ferias.

No hace falta saber mucho de economía para augurar las conclusiones de la futura auditoría del Patronato Deportivo: o cerrar instalaciones y reducir personal o incrementar las cuotas. ¿Cuál sería la postura de IU si la auditoría propone medidas drásticas?

Nunca nos opusimos a una subida de cuotas, pero no muy grande, sino progresiva. Y quizás haya que repensar el modelo, el de tarifa plana funcionó muy bien. Desde luego que nos opondremos a una privatización.

¿Qué opina de lo que Gaspar Llamazares denomina 'fusión en frío' con Podemos?

El actual equilibrio de fuerzas hace que haya un nuevo protagonista en la izquierda, y como tal, creo que tenemos que entendernos con ellos. A día de hoy, nadie está planteando la fusión de las dos organizaciones y no creo que sea algo que vaya a suceder a corto plazo. Aunque los dos estemos en el ámbito de la izquierda, creo que tenemos diferencias ideológicas y de tradición, pero en todo lo que sean postulados comunes, diálogo con ellos, igual que con el resto.