La pelea de Grado contra los grafitis

No hay fin de semana en que no aparezca una nueva firma grafitera en la villa moscona. Sirve cualquier papelera, puerta, canalón o pared, sea de edificio público o privado, bien de interés cultural o no. Inmuebles tan insignes en Grado como el palacio de Valdecarzana, la capilla de Los Dolores o el palacio Fontela han sufrido estos actos vandálicos, que el Ayuntamiento trabaja para atajar.

En los últimos días, el Consistorio trabaja para borrar esas marcas que «no son para nada cultura urbana. Es un problema de gamberrismo», explican desde el equipo de gobierno. Es más, las firmas no respetan, según cuentan los residentes, ni siquiera esos grafitis que son auténticas obras de arte.

El equipo de gobierno ya ha alertado a la Policía Local que permanece atenta a la problemática e incluso algunos particulares, que tildan la actitud de vergonzosa, han tramitado denuncias ante la Guardia Civil. Con todo, desde el Ayuntamiento solicitan la ayuda ciudadana: «Lo único que podemos hacer es vigilar, pero las 24 horas es imposible. Si alguien observa este tipo de actos que avise a la Policía Local o a la Guardia Civil», solicitan.