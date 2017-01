«No apoyamos ideologías, sino a gobiernos que tienen en cuenta nuestras reivindicaciones»

José Carlos García de Castro es veterinario y funcionario de la Consejería de Desarrollo Rural del Principado. En su faceta política, afronta el tercer mandato como concejal de la Plataforma Vecinal de La Fresneda en el Ayuntamiento de Siero, y se muestra satisfecho de que su partido haya contribuido a «garantizar la estabilidad municipal» desde 2007 y de que «se tengan en cuenta nuestras reivindicaciones como el tercer núcleo de población de Siero que somos».

– Está usted dentro de la Plataforma desde sus inicios y es concejal desde entonces. ¿Qué le llevó a dar el paso de dedicarse a la política?

– Hasta entonces, nunca se me había pasado por la cabeza, pero al ver que las reivindicaciones que se hacían desde La Fresneda al Ayuntamiento no tenían respuesta por parte de ningún partido político, decidí dar el paso junto a otros compañeros a finales de 2006. Siempre tuvimos claro que en nuestro caso no se trataba de ideologías, sino de apoyar a quien garantizara que se cumplirían nuestras reivindicaciones, pues aquí tenemos las mismas necesidades que en cualquier otro núcleo urbano, y creo que podemos estar satisfechos porque desde entonces los equipos de gobierno nos han considerado como una opción y hemos logrado muchos avances para esta zona como el centro de estudios, el polideportivo, la mejora de los servicios, una amplia programación cultural...

¿Cuál ha sido el papel de su partido dentro de la corporación municipal a lo largo de estos tres mandatos?

– Hemos aportado estabilidad municipal, apoyando a los equipos de gobierno a cambio de que ellos tuvieran en cuenta nuestras reivindicaciones, pues como le decía, eso es lo más importante para nosotros. En estos años, se nos ha considerado como una opción con la que pactar y llegar a acuerdos y además La Fresneda se ha introducido definitivamente en el concejo. Por otra parte, si nosotros vemos que alguna propuesta o proyecto va a ser positiva para Siero, si es algo bueno para la ciudadanía, lo apoyamos siempre, gobierne quien gobierne, porque estoy convencido de que es lo que los ciudadanos esperan de los políticos: que seamos capaces de llegar a acuerdos de este tipo que beneficien a todos.

Apoyan también sin fisuras la construcción del Centro Polivalente de Lugones.

– Por supuesto. Lugones necesita ese centro por la gran actividad social y cultural que desarrolla y, además, su construcción también repercute positivamente en nosotros, porque La Fresneda tiende hacia Lugones y todos los servicios y mejoras que se hagan en esa localidad también son buenos para quienes vivimos aquí.

Le hemos visto hace pocas semanas escenificar junto al alcalde, Ángel García, su apoyo a los presupuestos municipales, ¿cree que estas cuentas son las mejores para Siero? ¿Y para La Fresneda?

– Lo primero que hay que entender es la situación económica municipal y que de los cinco millones de euros que se dedican a inversiones ya hay partes con las que no se puede contar porque están destinadas a proyectos plurianuales, como puede ser el Centro Polivalente del que antes hablábamos, y otras es necesario dedicarlas a la zona rural, pero al margen de eso, insisto en que un ayuntamiento necesita estabilidad y tener unos presupuestos buenos para todos. En el caso de La Fresneda, también hemos conseguido algunos compromisos, por parte del equipo de gobierno, que para nosotros, lógicamente, son importantes y beneficiosos.

¿Podría concretarlos?

Sí, claro. Por un lado, se destinarán ciento cincuenta mil euros a la tercera fase de las obras de mejora de las primeras aceras y viales de la urbanización, que tienen ya veinticinco años, y quedaría pendiente una cuarta fase que, confiamos, se lleve a cabo en 2018. Además, en algunas zonas se incrementará el alumbrado público, al que se destinarán diez miel euros, y también se continuará con la mejora y mantenimiento de las zonas verdes de la urbanización, que son uno de los espacio más valorados por los vecinos.

A pesar de las mejoras que me dice que ha logrado la Plataforma en estos años, este mandato es usted su único concejal. ¿A qué cree que se debe ese descenso de votos?

Por una parte, creo que perdimos un concejal porque la participación bajó diez puntos en las elecciones de mayo de 2015. En 2007 y 2011 la participación de los vecinos de La Fresneda se había situado en el setenta por ciento, un porcentaje muy alto que descendió notablemente. Además, hay que tener en cuenta que nuestros votos son de un ámbito muy local y cualquier cambio en esas cifras nos afecta mucho. Si a ello sumamos la irrupción de los nuevos partidos, nos encontramos con esa bajada y con un ayuntamiento como el actual, integrado por ocho fuerzas políticas, pero en el que la Plataforma sigue fiel a su propósito de dar estabilidad al gobierno y lograr que nuestras demandas sean tenidas en cuenta y satisfechas.

Una de esas grandes demandas es, desde hace años, la construcción del IES. ¿Confía en que esta vez se haga ya realidad?

Quiero creer que sí. Sabemos que no es competencia municipal, pero insistimos mucho al equipo de gobierno en que defendiera este proyecto en el Principado y parece que ahora la Consejería de Educación tiene intención de que esté en marcha para el curso 2019/2020. Después de tantas idas y venidas, queremos darles un 'plus' de confianza porque el equipamiento es necesario y la inversión (8,2 millones de euros) está más que justificada: el veinticinco por ciento de la población de La Fresneda es menor de dieciocho años y un centro de Educación Secundaria y Bachillerato es una de las principales necesidades en este momento. El equipo de gobierno también apuesta por ello, así que confiamos en que en esta ocasión no haya más decepciones.