Una vecina de Llanera acusa a la aparejadora municipal de mentir en un expediente

Isolina Sánchez lleva peleando con el Ayuntamiento de Llanera más de tres años. Un vecino con el que hace tiempo tuvo un litigio a causa de un cierre -y que tras acudir al Juzgado fue declarado ilegal-, ha construido una cuadra para caballos que asegura que no se ajusta al permiso concedido. «En 2011 solicitó la licencia para un establo con tres boxes, dos cerrados y uno abierto, pero no se la concedieron hasta mayo de 2013 y al terminar la obra resulta que no son tres, sino siete boxes», explica esta vecina de Baúro, en San Cucao, que ese mismo año presentó una denuncia en el Consistorio.

Sin embargo, la respuesta de la oficina técnica no llegó hasta abril del pasado año y al comprobar el informe de la aparejadora municipal, Sánchez se llevó una desagradable sorpresa. Porque si bien en el documento reconoce que «se han realizado unas instalaciones de mayor dimensión a las referidas en la licencia», en el análisis de la obra señala que «las instalaciones de boxes siguen siendo tres espacios además del tendejón, no incrementando por tanto el número de animales a alojar».

«No me lo podía creer, se puede ver perfectamente desde la carretera que hay siete establos y siete animales», asegura la afectada, que acusa a la aparejadora de mentir en su informe. «Está faltando a la verdad en el expediente y tengo pruebas que me avalan», afirma Sánchez, que tras el revés municipal optó por presentar sendas denuncias ante el Seprona y en la CUOTA, que le ha dado la razón.

En un informe fechado el pasado mes de noviembre, el organismo del Principado reconoce que estan censados siete caballos, establece que «las instalaciones ejecutadas están sobredimensionadas para la actividad de ganado equino prevista en el proyecto» y añade que «no se trata de una ganadería vinculada a la explotación del suelo, sino de modalidad intensiva, expresamente prohibida en los núcleos rurales del concejo».

Por su parte Sánchez insiste en que el Ayuntamiento debe obligar a su vecino a eliminar la cuadra y ha comenzado una protesta diaria frente a las puertas de la oficina técnica.