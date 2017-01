Las compras navideñas vuelven a colapsar la autovía y los accesos a Intu Asturias

Hablar de Navidad y de Intu Asturias es hablar de colapso en sus accesos. Desde su inauguración en 2001, quienes acuden al centro comercial sufren atascos con mucha frecuencia, sobre todo en fechas claves. Los meses de diciembre y enero son dos de los más conflictivos y ayer volvió a quedar demostrado con las largas caravanas que se originaron durante toda la jornada, con una mayor incidencia por la tarde.

Miles de personas decidieron rematar sus compras y tanto la Autovía del Cantábrico, con coches parados en el arcén, y las vías interiores se colapsaron. «Es lo de todos los años, yo me lo tomo ya como una causa perdida porque parece que no quieren arreglarlo, así que si vienes a comprar ármate de paciencia y si no la tienes.... mejor quédate en casa», apuntó Roberto González, vecino de El Berrón, al que le llevó casi una hora acceder al centro comercial.

El aparcamiento, con más de cinco mil plazas, estuvo repleto buena parte del día, lo que provocó que algunos optaran por dejar sus vehículos en los polígonos y acceder andando. «Vengo a comprar ropa y como no pesa, prefiero caminar un poco porque me ahorro el estrés de meterme en todo el embrollo», señaló Raquel Rodríguez, vecina de Oviedo, que estacionó en el polígono del Espíritu Santo.

En las horas punta, hubo conductores que tardaron más de media hora en llegar al centro Los trabajadores apuntan que cada vez son más quienes dejan las compras para última hora Algunos clientes optaron por aparcar en los polígonos cercanos y acceder a pie

Daniel Fernández, de La Pola, contabilizó cuarenta minutos de espera desde que tomó el desvío de la A-64 hasta que consiguió estacionar su vehículo. «La mayoría de la gente va a hacer el cambio de sentido a la gasolinera para evitar la espera y al final provocan más atasco y ya si coincide con la salida de los camiones o de los trabajadores de la Central Lechera Asturiana, date por perdido», comentó.

Y es que el acceso a Intu Asturias por la salida de Granda-Colloto de la Autovía del Cantábrico es el más conflictivo porque recibe el tráfico procedente de Oviedo, Gijón, Avilés, Siero y Mieres. Otro de los inconvenientes que se encuentran los usuarios es que no se respetan las plazas de aparcamiento. «Hay conductores que dejan el coche tirado en cualquier sitio y te encuentras con que no puedes circular», criticó Maite Fernández, de Lugones.

Pero además de los clientes, los grandes perjudicados por los atascos son los trabajadores. «Tienes que salir una hora antes de casa para llegar a tiempo», lamentó una dependienta de textil, vecina de La Pola.

Asimismo, los empleados destacan que cada vez son más quienes dejan las compras para última hora a pesar de las campañas de descuentos anteriores a las navidades.

Proyecto desde 2009

Por su parte, el alcalde de Siero, Ángel García, fue testigo el lunes del colapso de las vías de acceso y anunció que este mismo mes retomará esta cuestión, pendiente desde la inauguración del centro comercial: «No nos hemos olvidado y habrá alguna iniciativa con el inicio del curso 2017», apuntó, aunque prefirió no adelantar los detalles.

El regidor se desplazó a mediados del pasado mes de diciembre a Madrid para reunirse con el portavoz socialista en la Comisión de Fomento del Congreso, César Ramos, con quien acordó presentar una proposición no de ley para solicitar la construcción de varias glorietas en el concejo. Asimismo, recordó que el proyecto ya está aprobado por el Ministerio de Fomento desde el año 2009 y presupuestado en 2,9 millones.