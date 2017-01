Vecinos de Lugones critican el mal estado de un solar usado como aparcamiento

Tanto los vecinos de Lugones que dejan sus vehículos en el solar próximo a la avenida de Oviedo y la calle Severo Ochoa, junto a la Tenencia de Alcaldía, como usuarios residentes de otras zonas de Asturias, denuncian el mal estado en el que se encuentra este aparcamiento provisional, de gran utilidad en una zona en la que no resulta sencillo aparcar. «Cuando está seco, se levanta una gran cantidad de polvo, pero lo peor de todo son los baches, cada vez más grandes, y en los que te puedes dejar hasta la rueda», lamenta Juanjo Gómez. Por cuestiones laborales acude cada día a Lugones y reconoce que «es un sitio céntrico. Viniendo a primera hora, como yo, suele haber sitio, pero es desesperante atravesarlo, el coche va dando botes sin parar», asegura.

Cuando llueve, «es un auténtico barrizal en pleno centro de Lugones», describe Nicanor Sánchez, vecino de la localidad. Cree que el problema está «en que este solar no es el del Ayuntamiento, debe de ser privado y no sé qué se puede hacer, pero es un poco vergonzoso tener esto así». A Virginia Alonso le resulta «cómodo» dejar su vehículo en esta aparcamiento provisional, «sobre todo cuando voy con mis hijas, que son pequeñas, y así no tenemos que andar mucha distancia, pero estoy de acuerdo en que este solar debería mejorarse, aunque fuera solo rellenando los baches. «Además, con lo difícil que resulta aparcar en Lugones y en cualquier ciudad, tener un sitio así, en pleno centro, sería un privilegio si estuviera bien acondicionado porque está cerca de todo, pero parece que no hay manera por más que intentemos que se arregle».

Luis Miguel Jiménez es de la misma opinión: «Dejando el coche aquí estás cerca de todo, tanto si vienes a Lugones con una persona mayor, por ejemplo, como si necesitas hacer algo en el centro y tienes poco tiempo, por eso sigo aparcando en esta zona, pero para ver cómo está no hace falta más que mirar aunque no pases con el coche», manifiesta.

Dos intentos

Hace ya unos años, primero en 2010 y luego en 2014, el Ayuntamiento de Siero intentó acondicionar este espacio y asfaltarlo, tal y como insisten los vecinos, pero al tratarse de una propiedad privada, una inversión municipal de este tipo necesitaría un tratamiento «especial», tal y como indicó la interventora municipal en un Pleno celebrado en noviembre de 2014. Pese a que existe un convenio desde mayo de 2010, y en 2014 se hizo una modificación de crédito para realizar el asfaltado, finalmente no fue posible llevarlo a cabo al no haberse cerrado un acuerdo entre las partes.