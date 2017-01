«Igual habría que reducir el tráfico rodado por el centro de Lugones»

Sergio García Rodríguez (Santander, 1975) es el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Siero, y desde febrero de 2016, ejerce de coordinador territorial del partido naranja en Asturias.

–Es debutante en política. ¿Es como se imaginaba?

–Es complicada, aunque me imaginé que iba a ser de esta manera, pero muchas veces digo que la política la hacemos complicada los políticos.

–¿Cuál fue la sorpresa más grata?

–Sobre todo, cuando tienes un reconocimiento por parte de los vecinos en temas en los que has conseguido llegar a una solución. El otro día, una trabajadora municipal me vino a agradecer que hubiera presentado la moción sobre el trastorno sobre el espectro del autismo.

–¿Y la parte más desagradable?

–Pues cuando no existe el reconocimiento por parte de los vecinos o cuando escuchas eso de 'todos los políticos sois iguales'. Yo entré en la política para que eso cambiase, estoy casi todos los días en el Ayuntamiento y busco estar a pie de calle, por eso no me gusta que generalicen, porque no todos somos iguales.

–Ciudadanos ha sido el partido más respetuoso con el acuerdo de gobernabilidad PSOE-Foro en Siero.

–Sí, y se puede trasladar a la política autonómica y nacional. Ciudadanos vino a la política para ayudar y encontrar soluciones. A día de hoy, lo entiendo perfectamente, porque si no, ¿qué sería de Siero otra vez, ¿seguiríamos en los medios de comunicación por los escándalos pasados? Los vecinos quieren que causemos los mínimos problemas posibles y que encontremos soluciones. Por ejemplo, el presupuesto de este año fue apoyado por cinco de los ocho partidos de la Corporación.

–Una de sus preocupaciones es que las mociones que se aprueban no acaben en el cajón.

–Sí, de hecho presentamos una moción para hubiese un órgano que regulara o estableciera un tiempo para tramitar esas mociones.

–Pero se rechazó.

–Fue enmendada por Foro para que se diera cuenta de ello en el punto de comunicaciones de los plenos. Es un tema en el que volveré a insistir, porque si las propuestas se aprueban, ya no solo las nuestras, es porque son buenas y tienen que ponerse en marcha. El gobierno responde con un 'estamos en ello'. Yo sé que tienen mucha carga de trabajo, pero a mí también me cuesta mi tiempo preparar una moción.

–Usted reside en Lugones con unos índices de contaminación preocupantes, pero desde el Ayuntamiento no se adoptan medidas, salvo aprobar estudios a medio plazo.

–El tema de la contaminación de Lugones y en todo el área central es muy preocupante y el equipo de gobierno no está poniendo soluciones a esta problemática, pero no quiero quedarme solo en la crítica. Es un tema bastante complicado e igual habría que aplicar medidas como reducir el tráfico rodado por el centro de Lugones, pero ahí te encontrarías con otro problema con los comerciantes y los vecinos. Yo esto lo trasladé en las mesas que hubo para los fondos DUSI y algunos se encogían de hombros. Hay que sentarse a mirar posibles soluciones y que no pasen los coches por el centro es una opción. Igual en un futuro programa de Ciudadanos proponemos peatonalizar toda la calle principal de Lugones y que el tráfico rodado vaya por las rondas.

–Da la sensación de que en el tema del uso de la plaza cubierta los políticos están muy alejados de lo que se reclama en la calle.

–El otro día propuso IU abrir la plaza a diario, y yo les dije que eso lleva implícitos unos gastos. ¿Estamos dispuestos a asumirlos? Yo tengo compañeros de partido o amigos de La Pola que dicen que en invierno hay que llevar a los críos a la plaza, pero todos deberíamos ser conscientes de lo que supone. No creo que los vecinos de La Pola estén dispuestos a entrar en la plaza sin que haya calefacción. Y luego estaría la limpieza, el seguro, la vigilancia. Yo le dije a IU que estamos de acuerdo todos, pero que presenten algo más madurado, porque igual no es rentable abrirla y nosotros tenemos que velar por el dinero de todos los sierenses.

–¿Pero no cree que la plaza cubierta podría servir para fijar a la población en sus momentos de ocio para que no marchen fuera?

–No creo que pueda ser ese imán para que la gente no marche en un fin de semana. Sin duda que podría ayudar, pero vuelvo a decir si estamos dispuestos a asumir esos costes añadidos. La propuesta saldrá adelante en función del criterio económico.

Auditoría del Patronato

–¿Cuál será la postura de Ciudadanos si la auditoría del Patronato Deportivo aboga por adoptar medidas drásticas, como subida de cuotas o cierre de instalaciones?

–Nosotros ya dijimos hace tiempo que apoyaríamos una subida progresiva de las cuotas. No puede ser que estemos dando un servicio a los ciudadanos por debajo del coste que conlleva. Proponíamos subir un 10% en cada uno de los tres años que quedaban de mandato. Sabemos que es una medida impopular, pero no se puede seguir con la inercia de trasladar dinero del Ayuntamiento al Patronato y que sea deficitario. Tampoco tiene por qué dar superávit. Hay que incentivar con medidas innovadoras para que el Patronato sea atractivo no solo para los sierenses, sino también para los vecinos de alrededor. Y si el informe propone medidas drásticas, vamos a verlas. Queremos ser coherentes y apoyaremos en gran medida la finalidad del informe. Hay un exceso de instalaciones. Y luego la propuesta de Foro para construir otra piscina en El Berrón, creo que va contra toda lógica.

–Ciudadanos votó en contra del primer presupuesto, porque se contrataban a dos cargos de confianza del alcalde. Y apoyó el segundo demandando propuestas como mejoras para la Policía Local y un Centro de Medicina Deportiva.

–Votamos en contra del primer presupuesto, porque defendemos que la administración pública contrate de forma abierta y a las personas mejores, y no por libre designación o puestos de 'dedocracia'. De no ser por eso, lo hubiéramos apoyado. Y en este presupuesto, conseguimos casi 200.000 euros para propuestas nuestras, aparte de las inversiones plurianuales, como el Centro Polivalente de Lugones. Y también conseguimos los chalecos de protección para la Policía Local, que va fuera del presupuesto; modernizar la administración; un plan para la educación sexual en los centros educativos o la segunda fase del proyecto de la calle Monte Naranco, en Lugones, que implica el primer carril-bici que se va a instalar en el concejo. No es el presupuesto de Ciudadanos, como dije en el pleno, pero creemos que va a beneficiar a muchos sierenses.

Liberación de concejales

–¿Por qué votó a favor de la liberación de concejales de la oposición?

–Porque no me gusta la incoherencia y pretendo que impere la sensatez. Me parece una hipocresía escuchar a compañeros concejales de otros partidos quejarse por las escaleras de la carga de trabajo que hay en Siero, y cuando se les puede ofrecer la solución de liberarse, decir que no es necesario.

–Igual estaba bien dar nombres.

–La mayoría que votó que no, es la que te encuentras por las escaleras y te dicen que no pueden más.

–De novato en la política a coordinador regional de Ciudadanos, ¿no le da un poco de vértigo?

–Da bastante vértigo lo rápido que va, porque casi no hace dos años que entré de concejal. De momento, a día de hoy, son más las alegrías que las decepciones.

–¿Qué tal se le da la labor de 'bombero' en la agrupación de Avilés?

–Bien, fue un problema que surgió como en todas las organizaciones y colectivos, y está subsanado. Las personas que estaban en la directiva decidieron no seguir en el proyecto, y lo lamento porque eran grandes personas, y ahora no queda otra que tirar para adelante.

–¿Qué respondería a quienes afirman que Ciudadanos se desinfla?

–Hay encuestas para todos los gustos y las únicas verdaderas son las elecciones, y en cada una –y ha pasado aquí en Siero– hemos tenido mejor resultado. Estamos en un proceso bastante complicado en la política nacional, pero no estamos preocupados. El otro día se nos otorgó un premio al mejor grupo parlamentario nacional; es anecdótico, pero implica que el trabajo tendrá que dar sus frutos. Hay que hacer mucha pedagogía con el votante español para decirle que Ciudadanos ocupa un lugar del centro de la política que, a veces, cuesta poder entenderlo. En febrero será la asamblea nacional y el partido se va a reestructurar, porque hemos experimentado un crecimiento exagerado. En dos años y medio, pasamos de nueve diputados en el parlamento catalán a ser la tercera fuerza municipal nacional y a tener 32 diputados en el Congreso.