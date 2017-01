Grado, escenario de cine

El instituto Ramón Areces de Grado parecía durante el verano Hollywood. En sus clases, pasillos y baños había cámaras de vídeo, claquetas, técnicos... Y todo, gracias al corto que el director de cine moscón, Julio de la Fuente, estaba grabando, bajo el título ‘La Clase’. «La historia transcurre en un aula de Bachiller, donde no todo es lo que parece. Existen temas ocultos y los profesores piensan que todo es muy guapo, hasta que se dan cuenta de la verdad».

Película Estreno.Tendrá lugar el martes en el Teatro Filarmónica. Se fletará un autobús que saldrá a las 19.30 horas del parque de Arriba de Grado.

Entre el elenco que protagoniza este filme se encuentran Roger Príncep y Carlota García. El primero, catalán nacido en 1998, participó en filmes como ‘El orfanato’, ‘Los girasoles ciegos’ y en la actualidad participa en ‘Centro Médico’. Ella nació en Madrid en el año 2000 y se dio a conocer en ‘El Internado’, en el que interpretó a Paula Novoa, hermana de Martín Rivas. «La primera vez que la traje a Asturias tenía nueve años y aún estaba grabando la tercera temporada de esta serie», cuenta De la Fuente.

Desde entonces, han rodado varios proyectos juntos y ya tiene uno nuevo para el próximo año. «Del corto ‘La Clase’ ha nacido mi primer largometraje de ficción, que se llamará ‘Dios mediante el último invierno’. Queremos desarrollarlo en Cangas de Onís el próximo año». De esta forma, el director de cine abandona su Grado natal y se vuelve a centrar en el oriente asturiano.

'La difunta y otras hierbas' en el teatro Filarmónica de Oviedo Julio de la Fuente, además de director de cine, es el encargado de dirigir el grupo de teatro del Centro Asturiano desde hace tres años. A lo largo de este mes de enero, el grupo estrenará en el Teatro Filarmónica la obra ‘La difunta y otras hierbas’ del escritor asturiano José Ramón Oliva. Ellos han dado una vuelta a este libreto, ya que hasta ahora solo se había representado en latín y «nosotros lo hacemos en castellano». «Tuvimos el placer de que Oliva viese nuestra adaptación y le ha gustado», destacó el moscón.

Esencias de Oviedo

‘La Clase’ se centra en el IES Ramón Areces pero, tal y como cuenta su director, también tendrá sus pinceladas ovetenses a lo largo de los doce minutos de corto. «Uno de los patrocinadores es Camilo de Blas y a aparecerán sus productos». Asimismo, en los títulos estarán presentes algunos establecimientos moscones con los que han colaborado. Por ejemplo, durante los dos días de rodaje, el equipo «comió en el Auto-Bar y en el restaurante Pepe el Bueno».

El estreno será el martes en el Teatro Filarmónica de Oviedo. El director ha puesto a disposición de los interesados un autobús que saldrá a las siete y media del parque de Arriba de Grado y a las ocho abrirán las puertas del coliseo. «A lo largo del estreno habrá un monográfico de lo mejor de cada corto mío y habrá actuaciones de gaiteros» para calentar el ambiente. Asimismo, habrá sorpresas que De La Fuente no desvela para no perder la magia del momento. «He estrenado ya doce veces trabajos mios allí, y en todas he llenado. Espero que esta vez también se cuelgue el cartel de’ no hay entradas’, porque cuando lo veo siento una sensación especial». A la proyección acudirá el actor protagonista Roger Príncep y otra musa de De la Fuente, Bárbara de Lema.