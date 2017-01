Protestan por el mal funcionamiento de la calefacción en el IES de Lugones

Los alumnos del IES Astures de Lugones volvieron el lunes a las clases después de las vacaciones y se encontraron con que la calefacción del centro no funcionaba bien. La caldera, ironizó uno de los padres, también se tomó un «parón navideño».

Padres y alumnos aseguraron ayer que «aunque no es algo que suceda muy a menudo, es un poco triste que con estas temperaturas, cuando más frío hace en todo el año y con el edificio cerrado más de dos semanas por Navidad, ahora lleguen y tengan que estar pasando frío en el instituto». Esperan que el problema se solucione pronto y que «no nos encontremos con las típicas disculpas de que no hay dinero o cualquier otra cosa, porque aún queda invierno por delante. Estar hoy en día en clase sin calefacción es más de otra época, ya no parece propio de esta», comentaba otra familia cuyos hijos asisten a clase en el Astures.

Los chavales, por su parte, explicaron que hace frío «por momentos», ya que «como aquí no hubo nadie en todas las vacaciones se nota un montón». «El instituto estuvo cerrado todas las navidades y ahora está muy frío, más con estas heladas que cayeron», describió otro de los afectados. Espera, como sus compañeros, que se agilice al máximo el arreglo de la caldera, porque «aunque ahora ya se está un poco mejor, el lunes cuando llegamos no había quien parara allí dentro».

Desde el centro, por su parte, explicaron ayer que «no estamos sin calefacción, pero sí es cierto que hay una avería». El problema, detallaron, se debe a fallos en el quemador de la caldera. El sistema no funciona de forma automática, salta y se apaga, lo que provoca incidencias y obliga al encendido de forma manual. «Estamos pendientes para que no se apague, y salvo una hora aproximadamente, el resto de la jornada hemos estado con calefacción aunque haya habido algún altibajo en la temperatura», explican.

Además, responsables del instituto Astures confirmaron ayer que ya se ha llamado a los técnicos y ya acudido para determinar la dimensión de la avería. «Ellos son quienes nos han dicho que el problema es el quemador de la caldera. Mañana (por hoy) esperamos que el fabricante de la caldera venga a ver qué piezas están estropeadas o es necesario cambiar en el quemador y se dará una pronta solución al problema», aseguran. Llaman a la tranquilidad de toda la comunidad educativa porque «es algo circunstancial a lo que pondremos solución cuanto antes para que nadie pase frío».