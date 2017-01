La campaña de socios de Festejos de Pola se cierra con solo seis altas

«Estamos bastante decepcionados». Así se mostraba ayer el presidente de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero, Jenaro Soto, al valorar la última campaña de captación de socios 'puerta a puerta', que acaba de cerrarse con tan solo seis altas. La campaña se inició el pasado 1 de diciembre y participaron cinco personas, que se recorrieron los domicilios de casi dos terceras partes de la villa. Pero ante la escasa receptividad vecinal, los propios voluntarios decidieron darla por concluida la semana pasada, e incluso renunciaron a la comisión que Festejos les había prometido por su labor.

«Quedaron asustados, aunque yo ya lo sabía, pero hice la campaña porque la gente me lo estaba pidiendo», comentó el presidente. Soto añadió que unos resultados tan paupérrimos «dan qué pensar, no sé si es porque la gente rechaza la gestión que hacemos o porque no quiere comprometerse con las cosas de La Pola».

Y prosiguió lamentándose: «Todo vale a la hora de criticar, pero cuando toca colaborar, miramos para otro lado. Sin embargo, esos mismos son los primeros que presumen de fiestas cuando salen fuera de La Pola».

Soto recordó que, en sus diferentes etapas al frente de la entidad, había organizado cuatro campañas de captación de socios «y está es la de peores resultados con diferencia». No obstante, no está dispuesto a resignarse del todo y anunció ayer que realizará «un segundo intento» dejando el boletín de inscripción de socio en todos los buzones de la localidad y con franqueo en destino «a ver si la gente se lo piensa mejor».

La Sociedad de Festejos de La Pola tiene, en la actualidad, 766 socios, además de otros sesenta industriales (hosteleros y comerciantes), unas cifras insignificantes para una localidad de 12.825 habitantes y que están muy por debajo de la masa social de la mayoría de las sociedades de festejos de otras parroquias del concejo. El precio del recibo anual es de veinte euros, cincuenta euros para los socios VIP (hay unos cuarenta) y cinco euros socios infantiles.

Merienda gratis en Comadres

Y para premiar la fidelidad de esos socios, el presidente anunció ayer que el jueves de Les Comadres organizará para ellos una merienda gratuita en la plaza cubierta y con la bebida «a precios asequibles, más de supermercado que de bar». Los no socios pagarán catorce euros, que es el coste de las viandas. Soto se marca como objetivo para la primera fiesta del año «intentar sacar de casa a la gente de La Pola, que hasta ahora no lo conseguimos, más que traer a gente de fuera».

La merienda estará amenizada por Beatriz y su Orquesta, una acordeonista de Cangas del Narcea que triunfa por todo el occidente de la región. «Es el espectáculo que más actuaciones tuvo en Asturias», aseguró Soto.

Y el viernes habrá una verbena gratuita para todos los públicos en la plaza cubierta, que durará de nueve de la noche a tres de la madrugada. «Estamos pendientes de contratar a Assia o una orquesta similar», dijo.