Los comerciantes de Lugones y La Pola coinciden en que la zona azul les ha causado un perjuicio

Los comerciantes en Pola de Siero y Lugones coincidieron ayer en subrayar el perjuicio que ha causado para el sector el estacionamiento limitado de pago, que el Ayuntamiento implantó hace tres años en las dos principales localidades del concejo.

La presidenta de la asociación Comercio Local Siero, Noelia García, quiso dar ayer su opinión a título personal, y no representando a la agrupación, pero, al mismo tiempo, reflejando el sentir general de los clientes. «La gente se queja de tener que pagar por venir a hacer las comprar a La Pola y no conozco a nadie que me haya dicho que veía bien la zona azul», afirmó.

Según García, las mayores protestas proceden de vecinos que residen en los pueblos del entorno de la villa. «Muchísima gente nos dice que, para tener que venir a La Pola a pagar por aparcar, prefieren ir a un centro comercial que lo tienen gratis». La presidenta no vería mal habilitar plazas de aparcamiento por un tiempo limitado, «pero que sean gratuitas».

En términos similares se pronunció ayer la Asociación de Servicios y Comercio de Lugones (Asecol), que también se refirió al déficit de las plazas de zona azul de esta localidad en relación al coste de explotación del servicio por parte de la empresa Eysa.

«No nos extraña nada», decía ayer la secretaria Rosa Vázquez. «Cuando tanto los comerciantes como los vecinos de Lugones dijimos al Ayuntamiento que no queríamos la zona azul porque aquí no funcionaría, no nos hicieron ni caso. Por más que nos manifestamos y protestamos siguieron adelante con ello y mira ahora el resultado», declaró Vázquez. «Es más», añadió, «no solo presenta las cifras deficitarias que han publicado, sino que a los comerciantes nos perjudica».

La razón «es muy obvia» para la secretaria de Asecol «y hasta los propios clientes nos lo dicen: si a quienes vienen a comprar a Lugones se les ponen trabas para aparcar, tienen a cinco minutos cualquier centro comercial donde no tendrán ningún problema para dejar el coche o, más aún, para pagar zona azul se van Oviedo, donde tienen más opciones de compra. Y así nos lo hicieron saber desde el principio a quienes estamos día a día cara al público», asegura, a la vez que lamenta, una vez más, «que no nos hicieran ningún caso, porque quien de verdad conoce a la población de Lugones y cómo funciona esta ciudad somos nosotros mismos, los que vivimos y trabajamos aquí», comenta con rotundidad.

A estas circunstancias habría que añadir, según indica Rosa Vázquez, que «el Ayuntamiento, sea cual sea el partido político que gobierne, no distingue las necesidades de La Pola de las de Lugones, que para nada son las mismas y de ahí», está segura, «vienen estos resultados tan distintos respecto a la zona azul de un sitio y otro».

Pola y Lugones, diferentes

Al mismo tiempo, también destacan desde Asecol que «la mayoría de las personas que viven en las calles con zona azul y donde hay edificios antiguos que no tienen cocheras, no sacaron la tarjeta de residente porque, aún así, les sale muy caro aparcar y por poco más pagan una plaza de garaje», añaden, calificando este hecho como «otro fracaso más». Ante estos resultados, la conclusión para ellos es que «si no funciona bien, no beneficia a nadie y encima nos está costando dinero público, que la quiten», concluye Rosa Vázquez.