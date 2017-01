Roban en tres viviendas y destrozan la puerta de la iglesia parroquial de Pruvia

La parroquia de Pruvia ha visto alterada su tranquilidad de las últimas semanas debido a tres robos en viviendas de la zona, además de un intento en la propia iglesia, donde los asaltantes rompieron la puerta pero no se llevaron nada del interior del templo, aunque los vecinos no descartan que pudo tratarse «de un acto vandálico». La parroquia ha sufrido ya en tres ocasiones las consecuencias de este tipo de ataques a lo largo de los últimos años.

De las viviendas violentadas, los ladrones se han llevado «el dinero que podía haber y alguna joya», después de registrar toda la casa y, como ha sucedido en otras localidades de la zona centro, «entran a robar en momentos en los que la gente no está, en horas muy determinadas», explicó Manuel Valcárcel, presidente de la asociación de vecinos de Pruvia, quien comentó ayer que «antes había algún robo en fechas próximas a las navidades y no iba más allá, pero no sabemos si ahora esto va a parar, porque parece que están robando por todas partes».

«Pocas patrullas»

A la dispersión de las viviendas de esta parroquia rural «hay que sumar», añadió Valcárcel, «que hay muy pocas patrullas de la Guardia Civil para cubrir todas las zonas y eso, igual que lo sabemos nosotros, lo saben también quienes vienen a robar o tienen intención de hacerlo».

Los habitantes de Pruvia están «alarmados» por estos hechos y «pendientes un poco de todo, porque nunca se sabe a quién le puede tocar». «En los últimos meses han robado varias veces en todo el concejo».

Se refieren, en este caso, a los asaltos a casas y comercios que, durante los meses de noviembre y diciembre hubo en Posada y Lugo, en este caso en una cafetería y una vivienda particular respectivamente, situadas en pleno núcleo urbano; y también a los acontecidos en Villabona y La Miranda, lugar este último donde los ladrones accedieron a cuatro domicilios en una sola tarde a finales de diciembre.

Tampoco los núcleos rurales de Villayo, Remoria y Peñacaliente se han librado de los robos y el Ayuntamiento aseguró que este asunto estaba ya «en manos de las fuerzas de seguridad». Sin ir más lejos, los vecinos de Viella recibirán charlas de la Guardia Civil para prevenir los robos.

Según los datos de los que se dispone, los autores acceden por la fuerza a las viviendas cuando están vacías, revuelven todas las habitaciones, provocan destrozos y sustraen dinero, joyas y otros objetos.