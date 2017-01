«Hemos reforzado la vigilancia y confiamos en que no haya más robos»

La Guardia Civil de Noreña ha reforzado la vigilancia por la zona de Viella «tal y como los vecinos habrán podido comprobar y confiamos en que no se produzcan más robos». Ese mensaje de tranquilidad lanzó ayer el brigada de la Guardia Civil y jefe del puesto de Noreña, Gonzalo Lorenzo Castelao, que impartió una charla informativa en el centro sociocultural de la localidad para informar sobre medidas de seguridad después de registrarse tres robos en casas en solo dos días, los pasados 4 y 5 de enero.

El responsable llamó, ante todo, a la tranquilidad vecinal «porque aunque no sea un consuelo para quien se ha visto afectado y el susto es importante, no ha habido una oleada de robos en Viella y no debe cundir el miedo entre la población». Aclaró que tres sucesos de este tipo «estadísticamente son muy pocos».

Como recomendación, Lorenzo Castelao insistió en que «lo importante es que la gente haga su vida normal y no se deje llevar por el miedo». Y como medidas, animó a adoptar algunas de carácter sencillo como no dejar que se acumule correo en el buzón, dejar encendida siempre alguna luz cuando se sale de casa, cerrar bien puertas y ventanas o instalar un sistema de encendido automático si se va de vacaciones. «O si tenemos a algún familiar que viva cerca, que visite la casa regularmente. Pueden parecer cosas muy obvias, pero no siempre las hacemos», animó el jefe del puesto de Noreña.

Además, para las personas mayores, que pueden sentirse más vulnerables ante una situación de este tipo, el agente reiteró que «ante cualquier cosa extraña o poco habitual que vean, que llamen sin ninguna duda al 062 y les ayudaremos en lo que haga falta».

Investigación abierta

La investigación sobre los robos en Viella continúa abierta. Se analiza «una huella dactilar que se encontró en la ventana de una de las casas», confirmó también ayer la Guardia Civil.

Los vecinos, por su parte, se mostraron más tranquilos y agradecieron la charla impartida por los agentes teniendo en cuenta, sobre todo, «que como ya dijimos, los robos se produjeron entre las cuatro y las ocho de la tarde, en momentos en los que no estás en casa y parece que te están vigilando para entrar justo cuando sales», comentaba un grupo al inicio de la charla.

La presidenta de la Asociación La Nozana, Sonia Lago, confió en que «no tengamos que lamentar más robos, porque además del disgusto, quieras o no nos provocan intranquilidad». También confió en que la charla haya servido tanto para calmar a los vecinos «como para que aprendamos todos a tomar esas medidas y estemos un poco más prevenidos, por si acaso». Sobretodo en una zona en la que la mayoría de las viviendas son unifamiliares y una vez en el interior, «los cacos pueden actuar con más tranquilidad», reconoció la Guardia Civil. «La gente puede estar tranquila, que no haya psicosis porque no hay una oleada de robos», concluyó Gonzalo Lorenzo.