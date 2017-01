La Pola recupera después de veinte años la competición de rally en modalidad 'slot'

El 'slot' regresa a La Pola. Después de un parón de veinte años, un grupo de aficionados a esta modalidad de competición similar a la de los populares 'Scalextric', ha decidido recuperar su práctica con la organización del Rallyslot Puebla de Sierra, que se disputará el sábado en la primera planta del Café Premiere, ubicado en la calle de Celleruelo y que reunirá a más de cuarenta participantes del norte de España con vehículos antiguos, entre 1970 y 1995.

«En La Pola hubo mucha afición toda la vida y Rafa Alonso fue el que nos metió a casi todos en el mundillo», explicó ayer Daniel Alcázar, uno de los promotores. «Llevaba cuatro años con ganas de retomarlo», señaló.

Junto a David Pañeda, Iván Corujo, Sergio Moro, Alejandro Díaz y Celso Rodríguez diseñó la prueba, que comenzará a las diez de la mañana con las verificaciones. A las once menos cuarto saldrá el coche cero y a las once el primer participante. El recorrido serán dos mangas en limpio y tras la pausa para comer, se disputarán otras tres mangas en sucio. «Estamos muy agradecidos a Toño, del Premiere y a todos nuestros patrocinadores porque sin ellos no sería posible», destacaron.

Tras la competición, tendrá lugar la entrega de premios en los que se repartirán trofeos y varios regalos. Los primeros clasificados de las categorías recibirán además un coche.