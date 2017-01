La prohibición de circular por Lugones quedará restringida a vehículos de más de 5,5 toneladas

La propuesta del gobierno de Siero de prohibir la circulación de vehículos pesados por el casco urbano de Lugones recibió ayer el respaldo de todos los grupos políticos en la comisión extraordinaria de Infraestructuras, que se convocó para modificar la actual ordenanza de tráfico. Tras varios borradores, la prohibición quedará establecida para vehículos de más de 5,5 toneladas.

El alcalde de Siero, Ángel García, anunció ayer, al término de la comisión, que se van a incorporar las sugerencias planteadas por los demás grupos políticos y que el próximo martes habrá una nueva comisión para presentar la redacción final de la ordenanza con todos esos añadidos, para su aprobación en el pleno ordinario del jueves.

Entre las propuestas admitidas, figuran la reducción de 48 a 24 horas del plazo para solicitar un permiso especial para circular por el casco urbano de la localidad. Además, no se va a cobrar ningún tipo de tasa por solicitar esas autorizaciones, que podrán ser de un día o anuales. Y se va a ampliar el tipo de vehículos autorizados a transitar por Lugones, además de los ya anunciados de emergencias, transporte público, escolar, servicios de recogida de residuos orgánicos y selectivos y otros vehículos municipales. En concreto, se apuntaron ayer vehículos pesados de otras administraciones públicas.

En todo el concejo

Asimismo, la posibilidad de prohibir el tráfico pesado se podrá implantar en todo el concejo de Siero. En este último punto, el regidor comentó ayer que la ordenanza ya dejaba abierta esa posibilidad, aparte de que, en la actualidad, ninguna otra localidad sufre los graves problemas de contaminación de Lugones.

El alcalde resumió cuál es el objetivo final de esta decisión: «Que los vehículos pesados que no tengan necesidad de pasar por el centro de Lugones, que no entren y utilicen las rondas alternativas, pero, al mismo tiempo, no impedir la entrada a los que tengan que hacerlo y que sea mediante un trámite ágil y sencillo».

Tampoco ve ningún inconveniente en que sean los propios comerciantes de Lugones quienes se pongan en contacto con la Policía Local de Siero para informar de la llegada de algún proveedor de forma repentina.

«Creemos que es una buena medida, a falta de mejorarla con las aportaciones de los demás grupos políticos», comentó el alcalde. Y subrayó que se trata de una experiencia «piloto» que el Ayuntamiento de Siero ya viene intentando implantar desde el año 2011. «Nunca se hizo porque no es sencillo, pero queremos buscar la fórmula que dé las máximas facilidades», concluyó.