Comerciantes de Llanera denuncian el intrusismo de personas no «dadas de alta»

Los negocios que integran el pequeño comercio de Llanera reconocen que, si bien «entienden» que «estando como están las cosas, cada uno intente ganarse la vida como puede», no dejan de ver «injusto» que «mientras unos estamos pagando todos nuestros impuestos y cumpliendo con todos los requisitos que se exigen a los autónomos, que son muchos, hay mucha gente que sin estar dada de alta en ningún sitio está realizando una actividad comercial por la que percibe un dinero», aseguran.

A pesar de que «esto ha existido toda la vida y parece que no vamos a poder acabar con ello nunca», explican, «con la competencia que hay hoy día, y lo difícil que nos lo ponen ya los grandes centros comerciales, en la mayor parte de los casos lo que hacemos es tirar para adelante y vivir prácticamente al día, sobre todo en los últimos años», lamentan.

Otro de los aspectos que molesta especialmente a parte del comercio local llanerense es la colocación de puestos ambulantes en zonas con un amplio volumen de tránsito «tanto de personas como de coches, como en algunas glorietas, por ejemplo» y que no se limita a los sábados, cuando hay mercado en semanas alternas en Posada o en Lugo. Quienes realizan este tipo de venta suelen ofrecer «frutas y verduras a un precio bastante más bajo del que podemos poner nosotros porque estamos otra vez con el mismo problema: ellos no pagan nada, no tienen ningún gasto y pueden abaratar los productos, algo que si hacemos los demás nos reduciría aún más el pequeño margen con el que actualmente trabajamos», concluyen.