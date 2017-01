Los trabajadores de Talleres Cubia pedirán que los despidos se declaren improcedentes

Los trabajadores de Talleres Cubia, en el polígono de Silvota, comienzan un nuevo proceso tras haber firmado el viernes en el Servicio Asturiano de Resolución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) la no conformidad con el Expediente de Extinción de Empleo planteado por la firma. Como consecuencia de ese desacuerdo, explican representantes de los trabajadores, «vamos a revocar el ERE porque la empresa no ha presentado la documentación económica que se le requería durante los quince días que ha durado el periodo de consultas». Serán ahora los tribunales quienes decidan si en estas circunstancias el hecho de que los más de cuarenta trabajadores de Talleres Cubia se queden al paro el próximo día 13 de febrero es un «despido improcedente» debido a que no están acreditados los problemas económicos que la patronal alega para justificar tanto el ERE de extinción por su situación financiera y la ausencia de carga de trabajo, como el consecuente cierre de la empresa.

El cobro de las indemnizaciones correspondientes, además de las tres mensualidades y la paga extra que se les adeuda, es otro de los aspectos que más preocupa a los trabajadores, ya que «para cobrar de Fogasa, si se diera el caso, la empresa tiene que declararse insolvente» y todo indica que los propietarios «tienen patrimonio». De hecho, si los despidos fueran declarados improcedentes, esas indemnizaciones serían de cuarenta y cinco o treinta y tres días, según las fechas, y no de veinte, tal y como se plantea en el expediente de extinción. Mañana lunes, los trabajadores están convocada a una nueva asamblea para analizar la situación.