El promotor del museo de la Guerra Civil en El Cueto calcula una inversión de cinco millones

Jorge Sandoval, propietario del Monasterio de El Cuetu, en Paredes, confía en poder iniciar las obras en estas instalaciones durante este primer trimestre del año. El proyecto por el que posiblemente se decante incluye un hotel, un restaurante, un aparcamiento y un museo sobre la guerra civil asturiana, que sería la «auténtica joya» de estas instalaciones. El proyecto asciende a casi 215.000 euros a los que habría que sumar posteriormente un millón más para el restaurante, 250.000 para el aparcamiento y 2.100.000 para el museo aproximadamente. En estas cifras, que son las que actualmente baraja Jorge Sandoval, no se incluiría ni la decoración de las estancias ni el equipamiento de las cocinas, por ejemplo. Por ello que la inversión total para El Cuetu, adecuándola a las ideas y proyectos de futuro de su promotor ascendería a unos cinco millones de euros.

Pero hay más. No descarta la construcción de un helipuerto que complete los servicios que ofrecerían las instalaciones «y que sería un incentivo más, un plus que ofreceríamos y del que no dispone ningún equipamiento en esta zona», cuenta esperanzado Sandoval.

Colecciones

«Estaríamos hablando del museo de la Guerra Civil más grande de todo el norte o, incluso, de toda España», explica su promotor, que durante todo el año pasado adquirió numerosos materiales que formarán parte de esta gran exposición, como «cuatro colecciones completas de las que ya no se encuentran, y otra que estoy a punto de recibir, y que creo que superan, por ejemplo, a la que tiene la Delegación del Gobierno en Asturias», asegura. Entre sus numerosas adquisiciones destaca una tanqueta modelo UNL35 de las que solo hay tres en España, así como numerosas armas fabricadas en la factoría de Santa Bárbara, en Oviedo, y que se utilizaron durante la contienda.

Sandoval asegura que un proyecto como el suyo no cuenta en este momento con ningún tipo de ayuda económica y lamenta «la gran cantidad de tasas que hay que abonar para realizar una obra así» y que encarecen notablemente sus planes para El Cuetu. Por el momento, continúa trabajando, junto a expertos, en este proyecto de obra y «adaptando todo lo relativo a la eficiencia energética y ambiental a una nueva norma que entrará en vigor en 2020». Debido a la alta inversión que tendría que realizar, se plantea incluso dividir la obra en fases «e ir haciéndolo poco a poco, pero tengo muchas ideas y creo que el museo sería un gran atractivo para toda la zona». Además, entre sus planes está también la realización de recreaciones históricas en un entorno que fue clave en el desarrollo de la contienda en el Principado de Asturias.