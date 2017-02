El acusado por encañonar a su socio se enfrenta hoy a diez años de cárcel

Diez años de cárcel es la pena que solicita el representante de la acusación particular, el administrador de una empresa y su contable, por las amenazas que sufrieron por parte de su anterior socio, quien les retuvo contra su voluntad mientras les encañonaba con una escopeta. El procesado se sentará hoy en el banquillo de los acusados para responder ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial por estos hechos ocurridos en las oficinas de la empresa en marzo de 2016 y por los que el Ministerio Fiscal solicita también seis años y medio de prisión.

El relato que el fiscal describe en su escrito de acusación cuenta como sobre las seis de la tarde de ese 16 de marzo, el acusado se personó en las oficinas de la empresa de autocares, ubicadas en la localidad de Aveno, en Siero. Mantuvo allí una fuerte discusión con su socio y abandonó el lugar. Pero regresó a los pocos minutos y lo hizo armado con una escopeta de caza, siempre según la versión de Fiscalía. Con el arma encañonó a su socio y al contable de la empresa que se encontraba en las oficinas al tiempo que les decía que «aquello lo iba a arreglar ahora mismo» y que si salían del recinto «les disparaba».

Estuvo así, entre insultos y amenazas, relata el fiscal, cinco minutos, hasta que dejó marchar al empleado de la empresa. «Le decía a su socio que le iba a matar y que no iba a salir vivo de allí», continúa ese escrito de acusación. El acusado encañonó a la víctima a unos tres o cuatro metros de distancia y aunque el hombre trataba de tranquilizarlo seguía insistiendo en que iba «a matarlo con la escopeta que tenía cargada con tres cartuchos». Así permaneció durante unos quince minutos hasta que abandonó la oficina.

El abogado de las víctimas, Alfonso Suárez, asegura que sus clientes temen que hechos similares puedan repetirse en el futuro. «Este procedimiento ha causado a mis representados una grave situación de inseguridad personal y familiar», dice el letrado. Además, insiste en que los hechos que hoy se juzgan obedecen «exclusivamente a la voluntad presuntamente delictiva de uno de los socios y en ningún caso a la situación económica de la empresa». Lo resalta porque en la actualidad la empresa «Autocares Hortal está superando con éxito una actuación delicada ocasionada por las deudas contraídas por los anteriores administradores». Dice el letrado que ahora que la empresa está amortizando las deudas heredadas, abonando nóminas de sus trabajadores y pagando a los proveedores, temen que este procedimiento judicial afecte «a ala credibilidad en el ámbito empresarial». Quieren por ello dejar constancia de la «plena solvencia y proyección de futuro» de la empresa. «El ánimo de los administradores actuales está en seguir trabajando diariamente para que la empresa siga adelante», insisten.

Los delitos

Los delitos que tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular le imputan al procesado nada tienen que ver con cuestiones económicas. El hombre está acusado como presunto autor de dos delitos de detención ilegal y otros tantos de amenazas por los que el fiscal solicita seis años y medio de prisión, una pena que la acusación particular eleva a diez años de cárcel. El Ministerio Público reclama también una orden de alejamiento para que el acusado no pueda acercase a menos de doscientos metros del lugar de trabajo, domicilio o cualquier otro lugar frecuentado por su socio durante cuatro años.