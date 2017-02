El acusado por encañonar y retener a su socio alega que «sufrió un arrebato»

El hombre que en marzo de 2016 acudió a las oficinas de su empresa de autocares y encañonó con una escopeta a su socio y a un empleado sufrió un arrebato, se obcecó, pero «no iba a matar a nadie, no tenía intención de hacer daño». Esa es la versión que mantuvo su abogado defensor, Juan Luis Berros, durante el juicio celebrado ayer en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial; la misma declaración que el procesado sostuvo lo largo de la instrucción. Fue lo que dijo durante esos meses de investigación judicial, porque ayer el acusado prefirió no decir nada. Se acogió a su derecho a no declarar durante la vista oral.

Lo que se discutió en sala fueron los delitos que el hombre podría haber cometido tras acudir a las dependencias de la empresa Autocares Hortal, ubicada en la localidad de Aveno, en Vega de Poja, Siero, para exigir el cobro de unos impuestos a su socio. El Ministerio Fiscal y la acusación particular, con peticiones de seis años y medio y diez años de prisión, respectivamente, sostienen que el hombre es responsable de dos delitos de detención ilegal y otros tantos de amenazas tras encañonar, supuestamente, a su socio y al contable de la empresa con una escopeta de caza.

Por contra, la defensa reclama la libre absolución y en su caso, subsidiariamente, un único delito de amenazas. «Mi cliente llegó obcecado en un arrebato a la oficina y mandó salir al empleado. Solo hay un delito de amenazas y además hubo un desestimiento voluntario. Fue un error. Él no tenía ningún interés en hacer daño y pidió disculpas», expresó el letrado. Considera que su cliente solo encañonó a su socio y por el tiempo en que se produjeron los hechos, unos quince minutos, y «según la jurisprudencia del Tribunal Supremo», no considera que existiera detención ilegal.

La defensa incidió ante los testigos que pasaron por la sala sobre si le habían visto cargar el arma, algo que ni siquiera las víctimas pudieron concretar. «Yo solo sé lo que él decía, y decía que llevaba el arma cargada con tres cartuchos», explicó el socio de la empresa que fue intimidado por el procesado. También insistió el abogado defensor en el estado de nerviosismo que presentaba en el momento de los hechos, algo que solo reconocieron los testigos en momento en que empuñó la escopeta.

Los hechos

Los hechos que ayer se juzgaron ocurrieron el 16 de marzo de 2016. Sobre las seis de la tarde el procesado llegó a los oficinas reclamando que la empresa pagara unos tributos que Hacienda le exigía a nivel personal. «Su socio le dijo que eso era un tema particular suyo y se fue de la oficina. Luego regresó muy enfadado y con una escopeta», describió el contable de la empresa, testigo directo de los hechos y quien dio la voz de alarma a la Guardia Civil.

Fue en ese momento cuando les encañonó, supuestamente, y les amenazó de muerte mientras les tenía retenidos en los despachos de la empresa. A los cinco minutos dejó salir al empleado y quince más tarde abandonó el lugar. «Yo lo vi salir de la oficina con una escopeta en la mano que llevaba agarrada hacia abajo. No vi lo que pasó dentro», comentaba un testigo, otro trabajador de Autocares Hortal. No lo vio pero sí escuchó al contable de la empresa cuando pudo salir de la oficina: «Dijo que había entrado con una escopeta y que iba a avisar a la Guardia Civil», apuntó. La Benemérita se personó en casa del procesado, quien inicialmente reconoció haber tenido una discusión, pero no haber portado el arma. Ayer prefirió guardar silencio.

El juicio en la Audiencia Provincial quedó ayer visto para sentencia.