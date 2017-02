Siero cuadriplica las infracciones por estacionar en plazas de minusválidos

Ciento sesenta y dos sanciones en doscientos catorce días. Son los datos que corresponden al número de infracciones detectadas por la Policía Local de Siero por estacionamientos indebidos en plazas reservadas para minusválidos en los últimos seis meses del pasado año, un incumplimiento que se registra sobre todo en el centro comercial Intu Asturias, cuyas competencias en tráfico, al igual que las del centro comercial Azabache, en Lugones, fueron asumidas por el Ayuntamiento en junio.

«En 2015 se habían tramitado treinta y ocho y ahora suponen casi un cuarenta por ciento de las denuncias», comparó José Enrique Fernández, comisario jefe de la Policía Local, quien ayer presentó el balance de la actividad de 2016 junto al concejal de Seguridad Ciudadana, César Díaz. Según explicó, los agentes también detectaron un uso fraudulento de la tarjeta, cuyos casos fueron derivados al Juzgado. «Constituye un delito penal, además de la correspondiente sanción administrativa que asciende a 200 euros», recordó.

En total, la policía tramitó 2.913 denuncias en materia de tráfico, 730 más que el año anterior, y remitió otras 148 a la Jefatura Provincial de Tráfico. «El incremento está justificado por la puesta en marcha del vehículo radar», explicó Fernández, aunque matizó que de los casi quince mil vehículos controlados solo se cursó denuncia contra 489. «El grado de sanción no llega al tres por ciento», apuntó.

Otra de las infracciones más comunes es el estacionamiento sobre aceras y zonas peatonales, de las que se tramitaron 621, treinta y cuatro más que en 2015. Por contra, se redujeron las relacionadas con el pago de la zona azul, de 265 a 71.

Asimismo, el comisario jefe hizo hincapié en que la Policía Local realiza un servicio integral en el municipio, enfocado a numerosas áreas. Y como ejemplo puso las mediciones de ruido, de las que el pasado año se llevaron a cabo treinta y cinco. «Suponen una actuación compleja porque realizarlas lleva unas tres o cuatro horas y el informe completo unas cinco», explicó. También destacó la colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil en materia de seguridad ciudadana y reseñó que la de Siero es -junto a la de Oviedo- la única Policía Local que realiza controles de detección de drogas a conductores. El pasado año se tramitaron tres denuncias por positivo en estupefacientes y treinta y una por alcohol.

Dieciocho mujeres protegidas

Por otro lado, Fernández también desgranó los datos correspondientes a la violencia de género. «Asumimos los casos localizados en el casco urbano de La Pola, que el año pasado fueron dieciocho, tres más que en 2015», señaló. La labor de los dos agentes destinados en este área consiste, entre otras funciones, en realizar un seguimiento de la órdenes de alejamiento a los maltratadores, mantener un contacto regular con las víctimas y prestarles apoyo y acompañamiento.

En cuanto a la ordenanza de animales que entró en vigor el pasado verano, hasta la fecha se cursaron tres propuestas de sanción, una leve por no recoger excrementos y dos muy graves por llevar al perro suelto. Además, se tramitaron al Principado otras veintiún, once de ellas por no cumplir con la normativa en tenencia de perros peligrosos.

Por su parte, César Díaz aseguró que «los datos reflejan el buen trabajo que llevan a cabo los agentes» y avanzó que a partir del mes de marzo saldrá la convocatoria para dos nuevas plazas.