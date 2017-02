«Me sorprendió el pacto PSOE-Foro, pero me alegra por la estabilidad»

Juan Camino Fernández (La Parte, 1943) es el portavoz del Partido Independiente de Siero (Pinsi), que regresó a la corporación tras quedar fuera en las elecciones de 2015 por tan solo cuatro votos. Fue concejal del PSOE entre 1999 y 2003 y del Pinsi entre 2007 y 2011.

-Usted ha elogiado en varias ocasiones la gestión del gobierno que preside Ángel García.

Probablemente sea el único, porque yo valoro la gestión, que se demuestra con los dos presupuestos aprobados. Ya ves lo que pasó en los mandatos anteriores, que era la guerra permanente, y sin presupuestos no hay gestión. De acuerdo que no se cumple el 100% de lo que sería el presupuesto del Pinsi, pero sí en una mayoría. A los ciudadanos les importa que se hagan obras, que son las que generan empleo. Ya que no se puede crear empleo público, que lo hagamos a través de las inversiones.

¿Le sorprendió el pacto del PSOE con Foro?

Sí me sorprendió después de ver el enfrentamiento permanente que había y de que meses antes no les aprobaran una modificación de crédito que, hasta cierto punto, también es entendible oponerse a que el otro se ponga medallas antes de unas elecciones. Pero al mismo tiempo de sorprenderme, me alegra por la estabilidad del municipio. Tenemos que pensar que somos representantes de todos los vecinos y a ellos nos debemos.

Acaba de mencionar el empleo. ¿Cómo se puede solucionar el problema de las denuncias de los contratados en los planes locales?

Eso es terrible y a mí me duele muchísimo. Los trabajadores es lógico que reclamen sus derechos, pero tienen que cambiar la normativa. Yo soy partidario de que contratemos trabajadores directamente por obra y servicio, pero parece ser que plantea problemas. Los planes de empleo costaron al Ayuntamiento de Siero 380.000 euros más de la subvención.

El Pinsi se niega a aprobar cualquier propuesta que no adjunte un estudio económico. ¿No debería hacer lo propio cuando presenta una lista con medio centenar de inversiones para cada presupuesto?

Es distinto. Al presupuesto se plantean propuestas de obras, pero no tienes los proyectos y no puedes hacer una estimación. Lo que pretendo con las mociones es que se presente una estimación del coste. Presentamos una moción para suprimir el bombeo de Los Corros, que me costó diez años, y se van a ahorrar más de seis mil euros al mes en la factura eléctrica, y me la echaron abajo en un pleno porque no tenía estudio económico. Y resulta que los demás presentan casi todas las mociones para aumentar el gasto corriente. Por eso no voy a votar a favor, tampoco en contra si me parecen oportunas.

Lo que es una evidencia es que la mayoría de las mociones aprobadas acaban en un cajón.

Exacto. Cuando se lo dije al principio del mandato a los concejales nuevos, no me lo creían. La mayoría son brindis al sol y quedan sin ejecutar porque, a veces, es materialmente imposible, no hay presupuesto que lo soporte. También me sorprende mucho que los partidos con representación autonómica o nacional planteen mociones para pedir que el Congreso haga algo, ¡que lo pidan directamente!

¿No cree que ha habido una gran pasividad por parte del Ayuntamiento ante el progresivo declive de los ferrocarriles de cercanías?

Pues sí, lo creo sinceramente. El Pinsi está pidiendo constantemente recuperar los apeaderos. Decían que era por ahorrar, ¿ahorrar qué? si perdemos más tiempo en salir de La Pola por la curva de la bombilla. Está claro que están hundiendo los ferrocarriles, luego van a privatizarlos y ya veremos cómo la empresa que lo coja los pondrá en valor, porque es el mejor medio de transporte.

Suprimir el trasbordo de El Berrón tal vez hubiera frenado la sangría de usuarios en la línea con Gijón.

Claro, iría mucha más gente a Gijón, yo no lo entiendo. Todavía me dijeron el otro día que en El Berrón no hubo ningún tren entre las doce y la una, y fíjate que pasan los de La viana y los de Gijón. El Berrón tendría que tener tren a Oviedo cada quince minutos.

La piscina de El Berrón

El ahorro del gasto corriente es una de las banderas del Pinsi. ¿No colisiona esa reivindicación con proponer una tercera piscina cubierta en El Berrón, que costaría medio millón de euros mantenerla cada año?

Siempre insistiré en el ahorro del gasto corriente. Aquí se tendría que haber hecho lo que fuimos a ver a Alcobendas: un buen complejo deportivo entre La Pola y El Berrón, donde hay unos terrenos maravillosos. Y sería rentable o, al menos, no perderíamos los tres millones que hay que aportar al Patronato. Ya sé que el deporte y la cultura es una inversión, pero podemos optimizar los recursos. Nos oponemos a una piscina al aire libre y defendemos la piscina climatizada por dos razones: para que preste servicio todo el año y porque la de La Pola nos queda pequeña, y hay que pensar en el aumento de población. No digo que se haga en este mandato, pero a la larga, se impone una piscina en El Berrón. También se pueden buscar ayudas europeas, estatales y regionales.

¿Qué hará el Pinsi si la auditoría del Patronato Deportivo aboga por cerrar instalaciones o subir cuotas?

Yo estoy de acuerdo con subir cuotas, ya propusimos un 10% en las ordenanzas fiscales, pero se nos echó abajo. Somos el Patronato con las cuotas más bajas. No digo que se suba a todo el mundo, habrá que contemplar precios especiales o exenciones para gente sin recursos. Que me digan a mí por qué cerramos el matadero, que perdía 600.000 euros. Los tres millones de déficit del Patronato son insostenibles. Yo no quiero que se cierre, pero hay que optimizar los recursos y que sea asumible.

Las dietas de los concejales

¿Qué le parece que los concejales menos votados cobren más dietas que algunos miembros del equipo de gobierno?

Me alegro que me hagas esa pregunta. Nosotros cobramos por trabajar y yo dedico al Ayuntamiento más de ocho horas diarias. El año pasado analicé más de 2.800 expedientes y dediqué 2.400 horas. Cobramos más porque asistimos a todas las reuniones y los grupos mayoritarios se lo reparten. Y hay concejales que no vienen a las reuniones, incluso del gobierno. El Ayuntamiento de Siero es de los que menos dietas y sueldos paga a los políticos.

Pero los concejales del gobierno tienen más resposabilidad.

De acuerdo, pero entonces que acudan a las reuniones o que los liberen. Yo considero que en este Ayuntamiento tienen que estar liberados los concejales de las principales áreas.

Los políticos suelen decir que donan parte de sus ingresos al partido. ¿De verdad cree que los ciudadanos dan por bueno ese destino?

De lo que cobro, el 30% va para Hacienda y el 10% para el partido. ¿Es mejor que nos corrompan para luego pagar ayudas y favores? El Pinsi nunca pidió un crédito, ni aceptó un donativo, por eso nos financiamos con las aportaciones de los políticos.

¿Por qué se le resiste Lugones al Pinsi?

Es algo que no me lo explico. Probablemente alguien se encargó de decir que estamos en contra de Lugones, que no es verdad. Lugones es de Siero y tiene que sentir y vivir Siero en todos los sentidos; siempre estuve en contra de que se independizara. Una chica me dijo un día que el problema del Pinsi era que no tenía nietos, que tenía el 'güelu', que era yo. Igual tiene razón, porque la gente no se involucra. Somos el único partido dedicado exclusivamente a los ciudadanos de Siero y no tuvo el éxito que yo creí por ser un partido independiente. Quizás haya sido un fracaso mío.

¿Serán sus últimos años?

Sí, puedo garantizar que ceso el mandato en un congreso en 2018 para que se elija nuevo presidente y candidato para que tenga un año de rodaje. Si la asamblea no quiere eso, me comprometo a concluir el mandato y proponer la disolución del partido. Yo no voy a seguir por dos razones: porque opino que no se puede estar eternamente en ningún cargo y porque me pongo con 76 años. La decisión ya la tengo tomada.