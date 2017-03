Asaltan una pizzería en Lugones y solo se llevan las monedas del cambio

La noche del pasado jueves, varias personas que aún no han sido identificadas asaltaron la pizzería La Forna, en Lugones, de la que se llevaron «monedas que tenemos aquí para que los repartidores lleven siempre cambios, abrieron el ordenador y estropearon la TPV de las tarjetas, pero nada más», explica su propietario Moisés Hevia, que no sabe «si es porque se fueron rápido al verse descubiertos, pero solo estuvieron en la entrada, no accedieron al resto del local», cuenta.

Fueron los propios vecinos quienes alertaron a la Policía de que algo estaba sucediendo al oír en plena noche el fuerte ruido que hicieron al romper la luna del establecimiento, según parece, con una tapa de alcantarilla. «A nosotros nos avisó la propia Policía, que estuvo toda la mañana tomando huellas, y fue mi mujer quien se encargó de poner la denuncia y seguir con todos los trámites porque yo estaba trabajando», señala Hevia. Hasta ahora, esta familia nunca había sufrido un robo ni en este establecimiento de Lugones ni en el que regentan en Pola de Siero, y Moisés Hevia reconoce que «al final, son más cuantiosos los daños que causaron que la cantidad que se llevaron», a la vez que destaca que «lo realmente importante es que no le ha pasado nada a nadie y todo ha quedado en un susto, tanto para nosotros como para los vecinos».