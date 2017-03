La fiscal mantiene la petición de cárcel para los acusados de maltrato a un niño en Siero

La declaración de los forenses, en la segunda jornada del juicio por las lesiones causadas a un niño de tres años en Pola de Siero en 2014, puso de manifiesto que el menor fue víctima de maltrato físico, pero no arrojaron datos concluyentes sobre la autoría. En el apartado de conclusiones, la acusación particular y el abogado de la madre del niño llegaron incluso a inculpar a dos personas que no estaban siendo juzgadas: la abuela materna y el padre biológico del menor, respectivamente, lo que obligó al juez a interrumpir a los letrados.

La fiscal mantuvo la petición de condena para los dos acusados y solicitó una pena de cuatro años y seis meses de prisión para la expareja de la madre del niño por un delito de lesiones; y de tres años, seis meses y un día de prisión para la madre por comisión por omisión. Considera probado que el menor sufrió varias lesiones entre los días 1 y 3 de julio de 2014 en el domicilio de la madre, mientras estaba al cuidado de su novio, y que «no fueron accidentales».

La fiscal criticó con dureza los argumentos exculpatorios para justificar las lesiones del niño, como las constantes caídas por tener los pies planos. «Conducen al absurdo y son una prueba más indiciaria», subrayó. Y recordó que, cuando el menor estuvo internado en el centro de Villalegre, «no volvieron a repetirse los hematomas más que lo habitual». Basó su acusación contra el exnovio en los diferentes testimonios y contra la madre en que sabía que su hijo estaba sufriendo maltrato «y no hizo nada por evitarlo». La fiscal eliminó la lesión de fractura costal al concluirse que se produjo con anterioridad a los hechos juzgados.

La acusación particular pide tres años y medio de cárcel para la madre y cinco años para su pareja

La acusación particular, ejercida por el padre del niño, solicitó cinco años de prisión para el acusado. Y para la madre, la misma pena que la fiscalía, cuya prueba calificó como «abrumadora». Habló de «delito continuado» y sostuvo que los malos tratos habían comenzado dos meses antes de los días juzgados, porque, de lo contrario, «la madre quedaría exonerada». Y acusó al exnovio de maltratar al niño mientras jugaba con él con coches de juguete «con alevosía y abuso de superioridad».

La abogada del acusado solicitó la libre absolución de su cliente por considerar que no existía prueba de cargo que tumbara su presunción de inocencia. Subrayó que había sido «firme en su declaración» y que no había incurrido en contradicciones, ni como testigo, ni como imputado. En cambio, arremetió contra la madre: «Es una constante contradicción y siempre insistió en justificar los golpes».

Buscar un culpable

También consideraba «ilógica» la pasividad de los abuelos maternos ante las sospechas de maltrato. O su cambio de actitud cuando la hija rompió con su pareja. «Se buscó un culpable para exonerarla a ella de los delitos», dijo. Primero, se apuntó hacia el padre biológico y luego hacia el exnovio. Y destacó que la mayoría de los hematomas se produjeron en un período de 36 horas «en los que el niño estuvo la mayor parte del tiempo con la madre». Tampoco veía acreditado «el mecanismo» que produjo las lesiones

La letrada pidió, por último, que en caso de condena a su defendido, no haya «una aplicación mecánica» del artículo del Código Penal vulnerado, y que se tenga en cuenta la atenuante del pago voluntario de la fianza de responsabilidad civil.

El abogado defensor de la madre también solicitó su absolución por falta de pruebas de cargo. Alegó la actitud afectiva hacia el hijo, que confirmaron varios testigos, y que no estaba presente cuando su expareja pegaba al menor. «Si pecó de algo fue de no querer ver que el niño había sido maltratado, porque le parecía imposible, pero puso todos los medios para conocer los motivos».

Antes de las conclusiones, declararon varios forenses, que coincidieron en la existencia de maltrato. «Nunca había visto tantos hematomas juntos en todas las partes del cuerpo», dijo un médico del HUCA que atendió al niño.

Un perito de la UVI destacó la relación «un poco fría y temerosa» del niño hacia su madre y relató que se incluso se había negado a darle el alta, contra el criterio de la juez, hasta que no se esclareciera el origen de las lesiones. Mientras que un psicólogo declaró que el niño le había dicho que el acusado era «bueno».

El juicio, celebrado en Oviedo en la jurisdicción de lo Penal, quedó ayer visto para sentencia.