Foro y PP apoyan el derribo de la estación de autobuses polesa pero con alternativas

El planteamiento del gobierno de Siero para derribar la estación de autobuses de La Pola, y habilitar una zona verde que remarque el paraguas invertido de Ildefonso Sánchez del Río, provocó ayer división de opiniones entre los grupos municipales. Foro y PP se mostraron favorables a esos cambios -de los que informó ayer este diario- y Ciudadanos apuntó una propuesta más ambiciosa, mientras que el Pinsi no lo ve prioritario y Somos Siero e IU fueron los más críticos.

«El planteamiento es muy válido», manifestó ayer el portavoz de Foro Asturias, Eduardo Martínez Llosa, «porque permitiría recuperar una nueva zona verde y de esparcimiento», por lo que sugirió que la Oficina Técnica Municipal comience ya a esbozar el proyecto. También respalda que se ofrezca alguna alternativa a los usuarios de los autobuses. Respecto al posible derribo del edificio que ocupa el Centro de Adultos, piensa que antes se debería buscar otra ubicación para este servicio tan demandado. Llosa recordó que esta propuesta ya había salido a colación cuando comenzó a gestarse la rehabilitación del paraguas.

A la portavoz del PP, Beatriz Polledo, también le parece «una buena idea, a expensas de que haya un proyecto, porque puede poner en valor el paraguas, que es una obra emblemática y no se le da la relevancia que tiene». Pero también cree necesario buscar «un sitio digno» para los usuarios de los autobuses.

El portavoz de Ciudadanos, Sergio García, respalda la rehabilitación del paraguas, que espera que se pueda acometer «lo antes posible». Y sobre el derribo de la estación, prefiere disponer de más información sobre las intenciones del equipo de gobierno. El edil opina, no obstante, que es una zona de La Pola «en la que se debe actuar», porque ahora ofrece «una sensación de frontera arquitectónica».

Un proyecto más ambicioso

Y plantea la posibilidad de proyectar un aparcamiento subterráneo, para dar respuesta a los actuales problemas de estacionamiento en la villa, y que la empresa adjudicataria de la obra se encargue de habilitar la zona verde y de construir los andenes para los autobuses. «Sería un proyecto más ambicioso, pero considero que, una vez previsto realizar cambios, que sean con visión a largo plazo», dijo.

«No me parece mala la idea, pero no es una prioridad», manifestó el portavoz del Pinsi, Juan Camino. Y mencionó dos inversiones que considera mucho más urgentes. La primera sería la señalización de los pueblos de Siero. «Llegó a morir gente, porque las ambulancias no encuentran las casas, y ya hay una moción aprobada sin ejecutar», lamentó. Y propone trasladar el Centro de Adultos al colegio Peña Careses y gestionar con el Principado la construcción de un nuevo centro de enseñanza junto a los dos colegios de primaria. Camino no descarta tampoco el antiguo proyecto para construir una estación intermodal.

Al portavoz de Izquierda Unida, Edgar García, no le convence demasiado la iniciativa del gobierno. «Es un patrimonio municipal y se le podría dar otro uso, sobre todo, si se plantea el derribo de los dos edificios: la estación y el Centro de Adultos», dijo. García considera, además, que la zona verde estaría «limitada» por el desnivel existente en la parcela. «De hecho, ya hubo zona verde y se quitó, porque quedaría a la sombra del paraguas y no luciría mucho». En su opinión, la mejor forma de integrar ese espacio de la villa sería cediendo el edificio de la estación, por ejemplo, a asociaciones «para que le den vida».

El más crítico con la propuesta fue el portavoz de Somos Siero, Javier Pintado, quien acusó al ejecutivo local de «gobernar a golpe de ocurrencia, como pasó también en Lugones». A su modo de ver, debe realizarse un estudio pormenorizado y una planificación seria «de qué es lo que queremos de aquí a veinte o treinta años». Y en el caso de la estación de autobuses, piensa que se debe tener en cuenta desde la reorganización del tráfico a la proximidad de un colegio.

La estación intermodal

Pintado defiende también rescatar el viejo proyecto de la estación intermodal, que reúna en un mismo espacio las estaciones de autobuses y de ferrocarril de cercanías, un proyecto que data de la época del gobierno tripartito de Siero.