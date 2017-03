La Policía de Nava, en mínimos

El portavoz de Asturianistes Por Nava (APN), Nisén Díaz, calificó ayer de «alarmante» la situación en la que se encuentra la Policía Local del concejo, cuyos efectivos se han reducido de seis a cuatro -un 33%-, tras el traslado de uno de los agentes y la baja laboral de otro. «No es algo nuevo, hay una persona de baja desde agosto y ya en octubre se conocía la intención de otra para optar a una de las plazas de movilidad que ofertó el Ayuntamiento de Carreño y que finalmente consiguió, pero el problema se acentuará próximamente por una baja por paternidad que durará veinte días, más un permiso al que tiene derecho otro agente y que dejará a la policía con la mitad de sus efectivos», explicó.

El edil mantuvo el pasado viernes una reunión con el jefe, Jorge Pruneda, para conocer de primera mano la situación laboral del colectivo. «Es preocupante la cantidad de servicios que se verán afectados por la inexplicable pasividad del alcalde», criticó Díaz, destacó entre ellos el plan salida de vacaciones, que desde hace más de una década presta seguimiento y vigilancia de los domicilios durante las ausencias de sus propietarios; el programa de protección y atención a personas mayores, que entró en funcionamiento en 2015 y que en la actualidad comprueba que treinta y seis personas mayores que viven solas se encuentren bien o el Grupo Especializado en Maltrato a Menores y Adultos (GEMMA), del que aseguró que «queda condenado a su desaparición».

El portavoz de los asturianistas también advirtió de que la Policía Local de Nava no podrá formar parte del Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres que impulsa el Instituto Asturiano de la Mujer. «Los diez puntos de acción que estaban previstos no pueden ser llevados a cabo en esta situación», señaló. Y añadió que el sistema VioGen, de seguimiento integral de los casos de Violencia de Género, también está en el aire. «El alcalde pretende que se mantenga, pero como es evidente precisa de efectivos policiales que en este momento no hay y la protección de una víctima conlleva un seguimiento de carácter especial», apuntó.

Asimismo, Díaz enumeró que tampoco podrán mantenerse las charlas educativas de seguridad vial, socorrismo y primeros auxilios que se vienen dando en centros escolares y asociaciones, las charlas de concienciación sobre violencia de género en el instituto Peñamayor, los servicios de policía urbanística o la oficina de atención al público, que no podrá tener un horario fijo. «Con los efectivos disponibles a día de hoy, se podrán prestar los servicios básicos de seguridad ciudadana, así como los derivados de la regulación y control de tráfico en el casco urbano, pero teniendo en cuenta que puede haber limitaciones en la efectividad ante una emergencia», recalcó el edil.

Contratación de un auxiliar

Como medida inmediata para solucionar el problema de personal, el grupo municipal de APN propone la contratación de un auxiliar e insta al equipo de gobierno a que agilice la convocatoria de una plaza.

Por otro lado Díaz anunció que esta semana mantendrá una reunión con representantes del Sindicato Independiente de Policía Local de Asturias (SIPLA).