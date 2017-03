Los siceratores se mojan

El gran maestre de la Buena Cofradía de los Siceratores de Asturias, Roberto Llamedo, expresó ayer su preocupación por el futuro del Museo de la Sidra de Nava y exigió un mayor compromiso político para garantizar su superviviencia. «El museo está condenado al cierre y no sé de quién depende la solución, porque entre todos lo mataron», afirmó Llamedo durante la cuarta edición del Axuntábense de la Sidra.

El gran maestre ironizó con un famoso dicho: «Si quieres que algo no funcione, crea una comisión o una fundación». Se preguntó por los motivos de tanta «desidia» o por la falta de un director. Y rogó al alcalde de Nava, Juan Cañal, que no permita que se coloque en el puesto «al amigo de turno». Y añadió: «no pongas por delante otros intereses, no escuches cantos de sirena y no nos defraudes, Juan». Llamedo pidió , por otro lado, que la sidra pase a formar parte de todos los brindis de los eventos institucionales.

El alcalde naveto, Juan Cañal, discrepó con que el museo corra peligro de cierre, y aseguró que habían logrado estabilizarlo y que, paso a paso y con pequeñas promociones, lograrán situarlo «en el lugar que le corresponde». Aseguró que se encuentra ubicado en el lugar «ideal», al ser Nava la villa de la sidra, pero insistió en que «no es el museo de Nava, sino de Asturias».

En cuanto al propio acto de hermanamiento sidrero en el Día de San José, este año se corchó sidra de 55 llagares en unas botellas de edición limitada, que la cofradía emplea como regalo institucional. La imagen de la etiqueta y el cartel fueron realizados por el pintor Favila y Nacho Quesada se encargó del diseño gráfico.

Cofrades de mérito

El acto de Axuntábense estuvo presentado por Milio´l del Nido y estuvo animado por el cantante asturiano Odón García. Los promotores nombraron como nuevos cofrades de mérito al escanciador y hostelero jubilado Florentino Mañana García, más conocido como 'Tino El Roxu'; al llagareru Luis Piñera, de Sidra Piñera, de Deva; la actriz mierense María Cotiello y a la Asociación de Fomento de la Sidra Tradicional Asturiana. Los distinguidos corcharon su propia botella para llevársela de recuerdo.

Tras el acto institucional, la cofradía invitó a los presentes a una espicha en su sede social, el Llagar de Lolina de Nava.