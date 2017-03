«No quiero dejar solos a los animales»

A sus 85 años -el próximo mes cumplirá 86-, Elena Pieiga se llevó en la madrugada de ayer el susto de su vida. Un incendio originado en el desván de su vivienda de dos plantas, ubicada junto a la carretera nacional 634 en La Carrera, calcinó parcialmente el inmueble y parte de la techumbre mientras dormía.

«Me desperté sobre las dos y media de la mañana y vi una luz, al principio pensé que venía de las naves de coches que tengo enfrente, pero luego me pareció raro por la hora que era y fue al asomarme a la puerta de la habitación cuando vi el fuego en el piso de arriba», relató.

Fue ella misma quien alertó al Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias, cogió a 'Coqui', el perro con el que comparte habitación, el cajón de la mesita donde guarda la escritura de la casa y el testamento y salió de la vivienda. «Estaba muy nerviosa porque estoy sorda y no oía al del 112 por teléfono, le dije la dirección y no sabía si me habría entendido, me senté fuera en una sillina que tengo a esperar y en seguida llegaron la Guardia Civil y la Policía», explica. «Cuando salí no había mucho humo, pero cada vez que pienso que podíamos haber quedado allí los dos me respigo», añade emocionada.

Hasta la zona también se desplazó una dotación de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en el parque de La Morgal. Según informaron, el fuego calcinó parcialmente el inmueble y parte de la techumbre, por lo que tuvieron que retirar parte del tejado para eliminar por completo los focos de calor detectados.

Por su parte, fueron los agentes de la Benemérita quienes a las tres de la mañana solicitaron la asistencia médica del SAMU, que envió a la ambulancia de soporte vital básico de Siero. Tras una primera valoración, el equipo médico decidió trasladar a Elena al Hospital Universitario Central de Asturias para una observación más detallada, ya que presentaba una intoxicación leve por inhalación de humo. Además, desde hace unos días, padece bronquitis.

Tras su paso por urgencias, a las seis de la mañana fue realojada en el albergue de peregrinos de La Pola, donde confiesa que pasó «mucho frío». Y a primera hora de la mañana cogió un taxi para volver a casa. Allí la visitó el jefe de la Policía Local, José Enrique Fernández y posteriormente los servicios sociales la reubicaron en el Asilo, a cargo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. «No soy de dar guerra, pero llevo veintidós años viviendo sola y mientras pueda quiero ir a mi casa, me da mucha pena por los animales, no quiero dejarlos solos, tengo que hablar con las hermanas para que por lo menos que me dejen ir a darles de comer», señaló.

Además de 'Coqui', el perro, tiene una gata que recogió hace meses y a la que le ha cogido mucho cariño. También reconoce que echará de menos la huerta, en la que todos los años trabaja y cosecha todo tipo de verduras y hortalizas. «Soy creyente y todos los días rezo a un angelín de la guarda, estoy segura de que fue él quien me salvó, espero que siga intercediendo por mí y que se solucione todo pronto», confió».

«Que investiguen las causas»

Por otro lado, Elena pidió ayer a la Guardia Civil que investigue las causas del incendio, cuyo origen se desconoce. «Quiero que lo miren bien porque la chimenea está nueva y el fuego tuvo dos focos, creo que fue intencionado», señaló.