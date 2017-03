«El transporte escolar de Sariego es deficiente, sobre todo en seguridad»

La comunidad educativa del Colegio Público Salvador Vega Berros, de Sariego, asegura estar «tremendamente preocupada» por el servicio de transporte escolar que presta, bajo concesión administrativa, la empresa Autocares Hortal. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del centro ha presentado un escrito en el que exponen una serie de quejas relacionadas con el servicio, que califican como «deficiente, sobre todo a nivel de seguridad».

Según detalla la junta directiva, «hay puertas que no funcionan y que están atadas con cuerdas, muchas veces no se espera a que los niños estén sentados y atados para iniciar la marcha o no se espera a que se bajen del autobús completamente; a veces, el servicio se presta con autobuses que aunque no es obligatorio para los que no son nuevos, no disponen de cinturones de seguridad y se cometen faltas graves de mantenimiento que llevan, en los últimos meses, a roturas de ejes, pinchazos y reventones de ruedas».

Precisamente, el reventón de una rueda de uno de los autobuses el pasado día 15 ha sido la gota que ha colmado el vaso de la AMPA. «El autobús que cubre la ruta de Collao venía echando humo por una de las ruedas desde el inicio del recorrido pero el conductor, haciendo caso omiso y siendo plenamente consciente, decide continuar el servicio», relatan. «El resultado de esta falta de sentido común fue que terminó reventando en el patio del colegio con todos los niños presentes, llegando a impactar trozos de rueda contra ventanillas de otros autobuses y contra algún niño y aunque no pasó nada, pudo pasar mucho teniendo en cuenta las características de esas ruedas que van reforzadas con alambre interior», añaden.

Sin embargo, desde la empresa tacharon las quejas de «calumnias», restaron importancia al incidente y aseguraron que «la rueda se calentó un poco y reventó, pero no pasó nada, el autobús estaba aparcado, ya vacío y allí no había nadie, fue una avería». Asimismo, defienden que todos sus vehículos cumplen la normativa y no descartan tomar acciones legales contra el colectivo por sus afirmaciones

El documento de la AMPA ya ha sido trasladado a cuatro organismos, la Dirección General del Consorcio de Transportes de Asturias, dependiente de la Consejería de Infraestructuras; la Dirección General de Personal Docente y Planificación Educativa, de la Consejería de Educación; la dirección del centro y a Consumo y en él, las familias piden que se inicien los procesos administrativos que correspondan para solventar dichas deficiencias. Asimismo, apunta, a que en última instancia, se cambie el concesionario del servicio. Según pudo saber EL COMERCIO, la inspección de los vehículos y en su caso, la sanción, corresponde a la Guardia Civil, que será la que tenga que determinar si existe algún incumplimiento. «Nos preocupa mucho la seguridad de los alumnos», apuntó la junta directiva del colectivo.

Irregularidades en Villaviciosa

No es la primera vez que una asociación de madres y padres denuncia a Autocares Hortal por el transporte escolar. Ocurrió el pasado mes de septiembre en el Colegio Público Maliayo, en Villaviciosa, cuando detectaron que uno de los microbuses que cubría una de las rutas escolares vulneraba la normativa al estar matriculado en 1998, cuando ningún autocar que haya sido matriculado antes del año 2000 está habilitado para realizar este tipo de tareas. EL COMERCIO también se hizo eco por entonces de la denuncia y el vehículo fue retirado del servicio.

Un mes más tarde, la AMPA de dicho centro advirtió de que los alumnos viajaban en un autobús con una puerta que no cerraba correctamente y con los asientos mojados y volvieron a presentar un escrito de queja en el Principado.