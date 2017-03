Absuelven a la sociedad de festejos de Meres de indemnizar a una joven que cayó a una zanja al ir a orinar

Una mujer acudió con sus amigos a la fiesta de la Virgen de la Cabeza de Meres a practicar el botellón en el aparcamiento, le entraron ganas de orinar, escogió un árbol en una zona apartada y oscura junto al río, cayó a una zanja con resultado de graves lesiones, y le reclamó a la sociedad de festejos y a la aseguradora una indemnización de 29.788,61 euros. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Siero ha desestimado la demanda de responsabilidad extracontractual, que interpuso esta mujer contra la organización de la popular fiesta y, además, le ha impuesto a la accidentada las costas procesales.

Según relata la sentencia -a la que ha tenido acceso este diario-, los hechos se produjeron poco después de la medianoche del 26 de mayo de 2015, cuando la demandante acudió a la fiesta de Meres en coche con unos amigos. Tras abonar un euro por estacionar en el aparcamiento habilitado, el controlador les advirtió de que, «si se disponían, como era su propósito, a hacer botellón, no podían entrar en la zona habilitada para la fiesta».

Seguidamente, la denunciante buscó un lugar con la intimidad necesaria para orinar obviando la existencia de cuatro baños públicos disponibles en el recinto de la fiesta. Y fue cuando se precipitó a la zanja y resultó gravemente lesionada. La demanda fue interpuesta en junio de 2016, trece meses después del accidente, aunque la sentencia no aclara los motivos de esa demora y si guarda alguna relación con el período de convalecencia.

«La simple narración de los hechos permite adivinar, desde un principio, la improcedencia de la reclamación efectuada», sostiene el juez, quien exime a la Sociedad de Festejos de Meres de cualquier tipo de responsabilidad. La sentencia resalta que los organizadores carecen de ánimo de lucro, «por lo que no cabe poner a su cargo precauciones que excedan de lo previsible, según las normas circunstanciales».

Y añade que, en este caso, hubo «una asunción voluntaria del riesgo, pues las circunstancias de oscuridad, apartamiento y soledad son buscadas de propósito por la accidentada». El juez apunta que la demandante «pudo acudir a los urinarios instalados en la fiesta, guardar la cola necesaria en su caso, pero lo que hizo fue adentrarse en zonas no habilitadas para la fiesta, ni para el aparcamiento, con el objetivo de lograr la intimidad necesaria para el acto que se disponía a efectuar».

Botellón no permitido

Por otro lado, el juez subraya que la demandante, lejos de sujetarse a los fines de la fiesta de prau, «en el ejercicio libérrimo de su autonomía y decisión personal, lo que hizo fue aprovechar, precisamente, la infraestructura que proporciona el evento para llevar a cabo una actividad (el botellón) no contemplada en el mismo y, si no prohibida, únicamente tolerada en zonas alejadas del recinto habilitado por la sociedad de festejos». Y aclara que el pago de un euro por estacionar no cubre la práctica del botellón.