«Cada vez hay más delitos en internet»

«En internet se miente más que se habla porque está basado en el anonimato; es un medio muy fácil para cometer delitos». Con esta premisa inició ayer el brigada de la Guardia Civil y jefe del puesto de Noreña, Gonzalo Lorenzo, la charla informativa que impartió a medio centenar de usuarios de la asociación Adepas.

La actividad, organizada en la sede de la villa condal en colaboración con la organización Plena Inclusión Asturias, tenía como objetivo formar a las personas con discapaciad intelectual acerca de los riesgos en la red. Según explicó el brigada, «cada vez se cometen y se sufren más delitos por internet». Lorenzo apuntó que «más del 60% de las denuncias que tramitamos en Noreña son por delitos contra la intimidad, estafa, sustracción de dinero o acoso y se cometen a través del ordenador o del teléfono móvil».

Por ello, ofreció a los asistentes varios consejos. Uno de los primeros fue acerca de las descargas de películas o música, que calificó como «un delito que está aceptado socialmente, pero penado por la ley». También abordó la problemática de las redes sociales: «Si vais por la calle y alguien a quien no conocéis os pregunta si puede ser vuestro amigo, pensaréis que está loco; pues en las redes sociales es lo mismo», señaló.

El brigada aconsejó no aceptar solicitudes de amistad de extraños y no intercambiar imágenes o vídeos y recordó que el reenvío de estos archivos puede ser constitutivo de delito cuando afectan al honor o a la intimidad de otra persona. «Nos confiamos y no medimos el peligro», reconoció. Y como ejemplo puso el caso real de un joven que llegó a Noreña en busca de una chica que había conocido en un chat y que finalmente resultó ser un perfil falso correspondiente a una mujer de mayor edad.

Por otro lado, Lorenzo hizo hincapié en las compras por internet y advirtió de la existencia de páginas dedicadas a rastrear tarjetas de crédito. «Lo mejor es tener una tarjeta prepago para que en caso de sustracción de dinero, el daño sea menor y comprar siempre desde sitios seguros», aconsejó. Y añadió que «son delitos muy difíciles de investigar, muchas veces están cometidos desde otros países con una legislación diferente».