Los niños de Siero alzan la voz para mejorar el concejo

La primera reunión del 2017 del Consejo Municipal de la Infancia de Siero tuvo lugar ayer en Lugones. Un órgano consultivo que permite a los niños y niñas del concejo explicarle a los políticos y a aquellos con capacidad de decisión qué es lo que les ocupa y preocupa de las localidades en las que viven. Rosa Expósito, técnica del Plan Integral de Infancia de Siero, destaca que 72 niños forman parte del mismo, procedentes de Pola de Siero, Lugones, Carbayín, Granda, Lieres y el Berrón. Una importante tarea de esta entidad tan particular tiene que ver con el «análisis de las reivindicaciones» de los pequeños ciudadanos. Las mejoras en el alumbrado, creación de zonas cubiertas y espacios de ocio para la infancia, o la construcción de zonas verdes y carriles para las bicicletas se encuentran entre las medidas más destacadas que los jóvenes asesores trasladaron ayer durante la reunión. Lucía De la Rosa y Lola Quirós son de Lugones y tienen diez y once años, respectivamente. Las reuniones del consejo le parecen «una buena idea», al permitirles trasladar sus ideas a los que pueden hacerlas realidad. Lucas Moliner Suárez, de Lugones, era uno de los presentadores y confesaba no estar «nada nervioso» ante su tarea. Paula Martín Navarrete, Sara García Marcolino y Sara García Prida, de Pola de Siero, consideran que mejorar el alumbrado y los parques son las medidas más urgentes en su zona. Paula Mote Fernández y Cristina Losada, también de Pola de Siero, añaden a ese cúmulo de ideas la posibilidad de crear «zonas cubiertas para que los niños podamos ir a jugar cuando llueve» y que se habilite «un local para que vayan los niños por la tarde». Marina Rodríguez Lopez es de Santa Eulalia de Vigil y tiene 11 años: «Mejorar el parque y la luz» son, en su opinión, las medidas 'estrella para su localidad.

Mejores infraestructuras

Ninguna parcela de la vida en sus zonas es ajena a estos pequeños consejeros. Obviamente, la mejora de las infraestructuras, calles y áreas verdes de sus localidades no son una excepción. Claudia Marcena, de Lugones, considera que «una mejora en las baldosas» sería una buena idea, mientras que Estefanía Lavandera, de El Berrón, considera imprescindible instalar «más papeleras», así como un carril-bici para llegar a su localidad «desde diferentes sitios». Natural de Tiñana, Mario Rodríguez Villa estima que «cuidar más los árboles y los parques» es prioritario, mientras que la mejora de «las carreteras» es la petición fundamental para Guzmán Álvarez Martínez, de El Berrón.