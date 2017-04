Asaltan de madrugada una tienda de ropa de La Pola y un bar en Llanera

Dos establecimientos de la Comarca del Nora -una tienda de ropa de Pola de Siero y un bar de Lugo de Llanera- sufrieron la pasada madrugada de sendos robos con fuerza en ausencia de sus propietarios. En la capital polesa, al menos dos individuos accedieron sobre las cinco y media de la madrugada a la tienda Dolce Vita, situada en la calle de Enrique II, una de las vías peatonales del centro de la villa.

Los ladrones se llevaron varios percheros con ropa valorada en unos treinta mil euros, además de la caja registradora, un ordenador y una tableta. Asimismo, se apoderaron de la cerradura de la puerta, que dispone de cristales blindados y de un sensor de golpes. El asalto se produjo en apenas unos segundos, según explicaron los propietarios, quienes se encontraron con prendas desperdigadas por la calle cuando llegaron al local. «Nos tenían controlados», aseguraron. Los dueños presentaron la denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional de Siero, que ya investiga los hechos. Otros negocios cercanos de las calles peatonales polesas ya fueron objeto de robos nocturnos en el pasado.

La oscuridad también fue el escenario perfecto para el robo que se acababa de producir dos horas antes que en La Pola en un establecimiento de hostelería de Lugo de Llanera. Alrededor de las tres y veinte de la madrugada, unos intrusos accedieron al interior de la Cafetería Blanco, desarmaron las máquinas tragaperras y se llevaron la recaudación.

36 robos en la cafetería

Ramón Blanco, propietario del local, señaló que los ladrones emplearon «un bate o una maza» para quebrar la luna del establecimiento. Pese a que no supo precisar la cuantía del robo, destacó el perjuicio material que supuso el asalto. Son ya 36 las veces las que ha sufrido intrusiones y hurtos «desde el 81», precisó. No puede bajar la guardia, de hecho «hace unos días, cuando robaron en el bar Minuto, también notamos que habían tratado de entra aquí».

Este veterano de la hostelería de Llanera insistió en la sospecha de que muchos de los grupos que operan en la zona están interconectados y cuentan con unos niveles de coordinación elevados.

«El tiempo que tardan en robar es de apenas dos minutos», recalcó e insistió en la necesidad de retomar el proyecto municipal de instalar cámaras de seguridad en diferentes partes del concejo, para contar, al menos, con un elemento disuasorio. No obstante, Ramón Blanco no perdía el sentido del humor. «Los ladrones no me van a hacer llorar después de más de treinta robos», insistió el propietario del establecimiento. Noelia Uría, presidenta de la Asociación de Autónomos de Comercios y Servicios de Llanera, solicitó ayer «una reunión de urgencia de la Junta de Seguridad de Llanera».