Conceyu abierto pide un plan para salvar las Casas de los Zapateros

Conceyu Abiertu (CA) por Noreña insta al equipo de gobierno a acometer medidas «decididas y urgentes» para frenar el deterioro de las denominadas Casas de los Zapateros. La formación política pidió explicaciones, a finales del pasado año, a la oficina técnica municipal sobre este conjunto arquitectónico, que informó de las notificaciones enviadas a los propietarios del inmueble para ejecutar actuaciones «inmediatas» y presentar un proyecto de consolidación. Según Conceyu Abiertu, «no existen avances en la situación y el tiempo sigue corriendo en contra de la conservación de este patrimonio». Por ello, apremió al Ayuntamiento a efectuar las obras necesarias.

Este conjunto de viviendas fue construido hacia 1860 por el Doctor Dionisio Cuesta Olay y, a principios del siglo XX, fueron adquiridas por Pedro Alonso Bobes para su uso como taller y vivienda de zapateros, de ahí su denominación popular. Conceyu Abierto por Noreña subrayó que la importancia del inmueble «está fuera de toda duda» y recalcó que «desde hace mucho tiempo no existe mejora sino todo lo contrario». La formación puntualizó que «este caso debe ser una prioridad política urgente, ya que estamos llegando a un punto de no retorno y pedimos medidas decididas desde el Ayuntamiento». Pasan, a juicio del partido, porque se exija a los propietarios que acometan de manera inmediata las reformas necesarias «que se les comunicaron hace meses y que, de seguir con su actitud eludiendo su deber de conservación, el Ayuntamiento inicie los trámites pertinentes para ejecutarlas de forma subsidiaria».

Según Conceyu Abierto sería «la única vía que queda para evitar su pérdida si la propiedad se sigue desentendiendo y poniendo en peligro el patrimonio, causando graves molestias a la vecindad, con la acera vallada desde hace años y el peligro que supone un inmueble abandonado».

Propiedad privada

La titularidad del edificio es el principal obstáculo para su rehabilitación. Amparo Antuña, alcaldesa de Noreña, afirmó que la Corporación municipal está trabajando en encontrar una solución al estado de este emblemático inmueble. De hecho, ya se habría enviado una comunicación formal a los propietarios, que no residen en Noreña, de cara a que procedan a la rehabilitación del edificio. No obstante, desde el Ayuntamiento se subrayó que la capacidad de actuación no va mucho más allá, al tratarse de una propiedad privada.